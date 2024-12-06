"Восхищался Путиным и Ким Чен Ыном": Меркель вспомнила о первом президентском сроке Трампа

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о своих впечатлениях от Дональда Трампа во время его пребывания на посту президента США. Она обратила внимание на его увлечение автократическими лидерами.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для CNN. Меркель отметила, что Трамп демонстрировал особую симпатию к силе российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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"Живет за счет нетрадиционных действий"

В своих мемуарах Меркель упоминала, что Трамп был "очарован" политиками с автократическими наклонностями и стремился привлечь к себе внимание нетрадиционными действиями.

То, как он говорил о Путине, то, как он говорил о северокорейском лидере, – очевидно, кроме критических замечаний, которые он делал, – всегда было своего рода восхищение чистой силой того, что могли сделать эти люди,

– отметила Меркель.

Первая встреча с Трампом: момент, ставший вирусным

Меркель также поделилась деталями своей первой встречи с Трампом в Белом доме в 2017 году. Во время их разговора в Овальном кабинете журналисты попросили лидеров пожать друг другу руки для фото.

Однако Трамп, казалось, проигнорировал эту просьбу, создав неловкую ситуацию, которая сразу стала вирусной в СМИ.

Хотя Ангела Меркель была одной из самых влиятельных лидеров Европы, после начала полномасштабного вторжения России в Украину ее политику умиротворения России начали критиковать.

Зависимость Германии от российского газа и нежелание признать ошибки оставили тень на ее многолетнем руководстве.

Она признала, что во время своего канцлерства сдерживала стремление Украины к быстрому вступлению в НАТО из-за страха эскалации со стороны России.