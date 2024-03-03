Знала поименно каждую маму: в результате удара по дому в Одессе погибла врач-педиатр
Источник:Суспильне
В ночь на 2 марта российская армия нанесла удар по многоэтажке в Одессе. Одной из погибших в результате атаки стала врач-педиатр Анна Чебан.
В целом количество жертв из-за российской террористической атаки уже достигло 12. Спасатели завершили поисковую операцию вечером 3 марта.
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Погибла врач
В результате попадания российского дрона в дом в Одессе погибла врач-педиатр "Детской городской поликлиники № 2" Анна Чебан. Давняя знакомая женщины – Виктория, рассказала, что Анна проживала на 9 этаже пострадавшего здания. Она лечила три поколения ее семьи.
Мне осенью будет 30 лет и можно сказать, что все 30 лет моя семья с ней общалась. Потом, когда я родила ребенка, то тоже встали к ней на учет. Весь район ее знал. В моей семье она вела три поколения,
– рассказала Виктория.
У Анны остались дочь с внучкой. После полномасштабного вторжения женщина переехала к дочери в Германию, где пробыла до осени. Анна говорила, что все так было для нее чужое. Дочь с внучкой уже едут в Украину.
Врача вспоминают как очень доброго человека, которая поименно знала всех мам, приходивших к ней с детьми.
Как человек, она была очень замечательная, любила общаться. Без всяких проблем могла прийти домой, когда ребенок себя плохо чувствовал. Когда я была маленькая, то она каждую неделю нас посещала, чтобы просто спросить как дела. Могу сказать, что это очень добрый и позитивный человек, который свои личные проблемы никогда не показывал,
– вспоминает знакомая погибшей
Муж женщины также был врачом – он работал хирургом в другой больнице. А сын еще перед войной умер из-за онкологии. Их похоронили на Северном кладбище.
Последствия атаки на Одессу
- Вечером 3 марта спасатели завершили поисковую операцию на месте разрушенного дома в Одессе – она длилась более суток. Стало известно, что в результате российского удара погибли 12 человек, среди них – 5 детей.
- В частности, россияне убили целую семью – супругов военных Олега и Татьяну Кравец, а также трех их детей. Под завалами нашли тела семимесячной Лизы, десятилетнего Сережи, а также восьмилетнюю Злату. Старший сын семьи в момент удара был у бабушки.
- В результате удара "Шахеда" пострадали 8 человек, из которых трое попали в больницу. Среди них – две женщины и мужчина. Обе женщины находятся в отделении интенсивной терапии с диагнозом "политравма" – их состояние тяжелое, но стабильное.