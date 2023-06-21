На Восточных рубежах сейчас жарко, – Маляр обнародовала фото с защитниками
21 июня 2023, 16:46Читати новину українською
Источник:Анна Маляр
Украинские защитники постепенно продвигаются на Востоке и Юге. Самым горячим направлением сейчас является Лиманское.
Заместитель министра обороны Анна Маляр посетила позиции наших воинов на Востоке. Чиновница также опубликовала фото с защитниками.
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Ситуацию контролируют ВСУ
На Восточных рубежах сегодня жарко, но ситуация контролируется. Наши защитники не дают врагу никакого шанса на продвижение по Донетчине и Луганщине,
– говорится в сообщении.
Что происходит на передовой
- На Востоке наши защитники продолжают сдерживать масштабное наступление русских захватчиков. Кроме того, украинские защитники за минувшие сутки закреплялись на достигнутых рубежах и выравнивали линию фронта.
- По данным Генштаба, особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области. На направлении Белогоровка – Шипиловка наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.
- Замминистра обороны отметила, что Восток остается основным направлением наступления российских террористов. Их цель – выйти на границы Донецкой и Луганской областей. По словам Маляр, вблизи Бахмута ситуация неизменна: там каждый день происходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна.
- За прошедшие сутки Силы обороны наступали на трех направлениях: Новоданиловка – Роботино; Свободное Поле – Макаровка; Малая Токмачка – Вербовое.