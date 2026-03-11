Тратила донаты на азартные игры и сбежала за границу, – "Госпитальеры" об "Адмирале Няв"
- Анна Скольбушевская, известная как "Адмирал Няв", тратила донаты на азартные игры, а не на помощь военным.
- Дело о ее махинациях не движется, поскольку она выехала за границу.
Бывшая "госпитальерка" Анна Скольбушевская, известная как "Адмирал Няв" тратила донаты на себя. Но она выехала за границу, поэтому ее дело не движется.
Об этом сообщила основательница и руководитель волонтерского медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич во время брифинга 10 марта.
Что известно о махинациях "Адмирала Няв"?
Скольбушевская объявляла сборы на помощь военным, а взамен тратила задоначенные средства в собственных целях – на азартные игры.
Уже в то время она не работала в "Госпитальерах".
Зинкевич рассказала, что "Адмирал Няв" около полугода лечилась от игровой зависимости в реабилитационном центре на Киевщине.
Во время реабилитации допрашивать ее не могли, а потом она покинула Украину.
За то время, что она лечилась, я говорила с пострадавшими. Рассказывала о ее состоянии и реабилитации. После лечения, однажды я вызвала ее на базу, чтобы сделать тесты на наркотики, но она поняла к чему идет, и в этот день, она написала, что уже пересекает границу,
– рассказала основательница "Госпитальеров".
По ее словам, волонтеры обращались в полицию, но там отметили, что дело не могут открыть, потому что благотворительный фонд не является потерпевшей стороной.
Но позже дело таки зарегистрировали после обращения режиссера Наримана Алиева и журналиста Макса Щербины, которые присылали донаты Скольбушевской.
Известно, что в январе 2024 года она получила от них 235 тысяч гривен на топливо для "Госпитальеров", но деньги в фонд так и не попали.
Но впоследствии оказалось, что Алиев и Щербина тоже не могут быть потерпевшими. Они лишь посредники, которые собирали деньги у людей.
В то же время, по словам Зинкевич, одна из пострадавших уже вышла на связь с фондом. "Госпитальеры" оплатили ей адвоката.
"Потому что часть средств на адвокатов для пострадавших мы брали из батальона, это около 20 тысяч, а за большие суммы – у кого 40 – 60 тысяч – я платила из собственных средств", - пояснила Яна Зинкевич.
Другой скандал с "Госпитальерами"
7 марта в сети медицинский батальон обвинили в непрозрачном использовании средств. Активисты и журналисты заявили, что волонтеры якобы снимали донаты без публичной отчетности. А еще утверждали, что с сайта исчезли адреса криптокошельков, куда тоже люди присылали деньги на ВСУ.
После этого комитет Верховной Рады осудил эти обвинения "Госпитальеров". Там отметили, что батальон работает с 2014 года и с тех пор спас тысячи раненых защитников.
Яна Зинкевич заявила, что готова защищать свои интересы в суде после всех обвинений в финансовых злоупотреблениях. А обнародовать подробный финансовый отчет за 2025 год обещает до 1 мая.