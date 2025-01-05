Крым в прямом смысле слова сдали, – Билецкий об аннексии полуострова Россией

История с аннексией Крыма Россией в 2014 году не является абсолютно однозначной. Можно говорить о сдаче украинского полуострова врагу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командира 3 отдельной штурмовой бригады, полковника Андрея Билецкого в интервью Наталье Мосейчук.

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Что сказал Билецкий о событиях в Крыму в 2014 году

Андрей Билецкий отметил, что сотни и сотни тысяч людей в Крыму были за Украину, десятки и десятки тысяч людей выходили на митинги, а также готовы были организовывать дружины и тому подобное.

Полковник отметил, что, несмотря на то, что в Крыму были разные воинские части, имея в виду проукраинские или пророссийские, но большинство из этих частей в первые дни были выполнить приказ и оборонять крымский полуостров.

Я считаю, в отношении Крыма не было одно однозначной истории. Мы говорим просто в прямом смысле слова – сдали,

– сказал Билецкий.

Военный подчеркнул, что теперь все знают, что у россиян в случае неудачной попытки аннексии Крыма у Украины была команда возвращаться и "лететь на голубом вертолете" обратно на Кубань. Но этого не произошло, поэтому, по словам Андрея Билецкого, так украинский полуостров и сдали.

К слову, Андрей Билецкий также в интервью рассказал, что не считает перемирие с Россией катастрофическим для Украины. Но только в том случае, если наше государство будет модернизироваться, в частности экономически, демографически и технологически.