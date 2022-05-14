Антарктида с вами – украинские полярники записали видео для защитников "Азовстали"
Мир призывают приобщаться к акции по поддержке защитников Мариуполя – World4Mariupol. Спасти защитников призвали и полярники со станции "Академик Вернадский".
Об этом сообщили 14 мая в Национальном антарктическом научном центре.
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"Как и тысячи украинцев из других стран, они записали видеообращение к героям на "Азовстали". Поэтому теперь к инициативе присоединились наши земляки со всех уголков мира: Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Антарктиды", – рассказали в научном центре
Что сказали полярники
В видеообращении украинские зимовщики из "Вернадского" отметили, что ценят и гордятся военной доблестью и преданностью народу Украины. Сказали, что защитники Мариуполя действуют на грани человеческих возможностей.
Защитники Мариуполя! Мы – команда 27-й Украинской антарктической экспедиции – поддерживаем каждого воина, защищающего наши рубежи на территории Азовстали. Станция "Академик Вернадский" с вами! Антарктида с вами! Весь мир с вами! Мариуполь – это Украина!
– сказали полярники.
Обращение полярников из "Вернадского": смотрите видео
Что происходит на "Азовстале"
Защитники Мариуполя показали фото из завода "Азовсталь" в Мариуполе. На фотографиях есть пограничники, полицейские и нацгвардейцы. Воины устали, с ранениями, но они непрерывно держатся.
Защитники с тяжелыми ранениями не имеют возможности получить надлежащую медицинскую помощь. В укрытиях антисанитария, потому бойцам даже с легкими ранениями ампутируют конечности.
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Спасение защитников Мариуполя: последние новости
- Турция заявила, что готова помочь спасти военных из Мариуполя. Они могут отправить за ними корабль. Однако рашисты на это не согласны.
- Министр Ирина Верещук заявила, что власть делает все возможное, чтобы забрать украинцев из Мариуполя. Она встретилась с родными бойцов "Азова".
- Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман призвал Израиль спасти защитников Мариуполя.
- Верещук отметила, что есть шанс забрать тяжелораненых бойцов из "Азовстали", поскольку эти люди нуждаются в немедленной помощи. Она подчеркнула – ООН и Красный Крест обязаны организовать гуманитарный коридор.