Сбивать не над домами: генерал армии назвал технологии, которые могли бы уничтожать российские дроны
- Украина активно наращивает беспилотные силы, имея преимущество в интеллектуальной составляющей и доступе к западным компонентам.
- Создание многоуровневой системы противодроновой обороны является ключевым для уничтожения дронов на всех этапах, от территории России до мест их дислокации.
Украина за месяц уничтожила 30 тысяч российских солдат. Чтобы уменьшить потери Россия планирует увеличить количество операторов беспилотников до 165 тысяч человек.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что противодействовать этому можно через наращивание собственных дроновых сил и уничтожение учебных центров врага.
Какие принципы позволят Украине выиграть войну беспилотников?
Беспилотные силы стали авангардом как для украинских защитников, так и для россиян. Украина наращивает свои дроновые ресурсы не менее активно, имея преимущество в доступе к дронам с западными компонентами, которых у РФ нет массово.
Хотя россияне не отстают из-за контрабанды китайских чипов и технологий искусственного интеллекта, Украина наращивает мощности более эффективно.
Первый принцип – наращивания собственных дроновых сил; второй – эффективная разведка и систематические удары по учебным центрам и боевым частям противника, уничтожение операторов, дронов и мест их дислокации через координацию разведки и огневых сил.
Третий – ограничение поставок новейших технологий для российских беспилотников через союзников, что уменьшит технологическое преимущество врага. Четвертый – развертывание полной линейки противодроновой обороны, включая не только мобильные группы, но и мощные радиоэлектронные системы РЭБ. Это оружие, которое может брать под прицел десятки различных типов беспилотников.
Зенитные установки Gepards и аналогичные системы могут одновременно брать на прицел и уничтожать 25 целей. Новейшие разработки создают мощное электронное или огневое облако для уничтожения десятков дронов, а лазерные системы могут онлайн уничтожать любой дрон на расстоянии 3 – 5 километров. Эта огромная линейка уничтожает дроны еще на подлетах – не над домами, где осколки летят в квартиры или энергообъекты, а на местах дислокации,
– пояснил Маломуж.
Президент Зеленский постоянно подчеркивает необходимость создания многоуровневой системы противодроновой обороны, которая будет уничтожать дроны на всех этапах – на территории России, оккупированных территориях, на подлетах и местах дислокации.
"Имея миллионы дронов, Украина должна системно уничтожать вражеские дроновые установки еще до того, как они достигнут гражданских объектов. Другого варианта нет. Надо решать вопрос комплексно, а не только ловить дроны над полем боя или устанавливать сетки – это важно, но не решает ситуации. Мы не защитим все объекты гражданской инфраструктуры, если не будем уничтожать дроны там, на местах их запуска", – подчеркнул Маломуж.
Обратите внимание! Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил важность создания систем защиты для прифронтовых и приграничных территорий, чтобы эффективнее оберегать людей в городах вроде Херсона, Запорожье, Сум и Харькова.
Что известно об оружии, которое россияне применяют против Украины?
- Россия нанесла массированный удар по Украине, используя беспилотники и различные ракеты, включая "Цирконы". Враг подбирает цели и тип оружия так, чтобы максимально эффективно поражать объекты критической инфраструктуры.
- Россия нанесла удар по Украине, применив новые баллистические ракеты Х-32 и беспилотники.
- Воздушные силы Украины отслеживают скоростные беспилотники с признаками реактивных, но применение дронов "Герань-5" пока не подтверждено.