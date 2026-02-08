Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что противодействовать этому можно через наращивание собственных дроновых сил и уничтожение учебных центров врага.

Какие принципы позволят Украине выиграть войну беспилотников?

Беспилотные силы стали авангардом как для украинских защитников, так и для россиян. Украина наращивает свои дроновые ресурсы не менее активно, имея преимущество в доступе к дронам с западными компонентами, которых у РФ нет массово.

Хотя россияне не отстают из-за контрабанды китайских чипов и технологий искусственного интеллекта, Украина наращивает мощности более эффективно.

Первый принцип – наращивания собственных дроновых сил; второй – эффективная разведка и систематические удары по учебным центрам и боевым частям противника, уничтожение операторов, дронов и мест их дислокации через координацию разведки и огневых сил.

Третий – ограничение поставок новейших технологий для российских беспилотников через союзников, что уменьшит технологическое преимущество врага. Четвертый – развертывание полной линейки противодроновой обороны, включая не только мобильные группы, но и мощные радиоэлектронные системы РЭБ. Это оружие, которое может брать под прицел десятки различных типов беспилотников.

Зенитные установки Gepards и аналогичные системы могут одновременно брать на прицел и уничтожать 25 целей. Новейшие разработки создают мощное электронное или огневое облако для уничтожения десятков дронов, а лазерные системы могут онлайн уничтожать любой дрон на расстоянии 3 – 5 километров. Эта огромная линейка уничтожает дроны еще на подлетах – не над домами, где осколки летят в квартиры или энергообъекты, а на местах дислокации,

– пояснил Маломуж.

Президент Зеленский постоянно подчеркивает необходимость создания многоуровневой системы противодроновой обороны, которая будет уничтожать дроны на всех этапах – на территории России, оккупированных территориях, на подлетах и местах дислокации.

"Имея миллионы дронов, Украина должна системно уничтожать вражеские дроновые установки еще до того, как они достигнут гражданских объектов. Другого варианта нет. Надо решать вопрос комплексно, а не только ловить дроны над полем боя или устанавливать сетки – это важно, но не решает ситуации. Мы не защитим все объекты гражданской инфраструктуры, если не будем уничтожать дроны там, на местах их запуска", – подчеркнул Маломуж.

