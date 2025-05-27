Минобороны допустило к эксплуатации "антидроновой пистолет": в сети разразились критикой

Минобороны допустило к использованию в Вооруженных силах "антидроновий пистолет". В сети поставили под сомнение эффективность этого вооружения.

В оборонном ведомстве отметили, что "пистоль" призван противодействовать вражеским беспилотникам, передает 24 Канал.

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Что известно об "антидроновом пистоле"

Отмечается, что "антидроновий пистолет" – это индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты. Это средство установки электромагнитных помех. Он блокирует каналы управления и видеосигнала вражеских беспилотников.

Это оружие имеет компактные размеры, весит чуть больше 1 килограмма, изготовлено в монолитном формфакторе.

"Вундервафля" и "очень вовремя"

Под сообщением Минобороны пользователи сети оставили много критических комментариев. Большинство из них сомневается в целесообразности, эффективности и актуальности "пистоля".

Так, военный Станислав Краснов назвал новое изделие "бредом".

Реб который глушит видеосигнал, должен стоять на высоте, чтобы заглушить принимающую антенну на оборудовании оператора. На FPV видео одностороннее, FPV только передает видео, нет никакого смысла на него светить РЭБом по видео. А принимающая аппаратура не увидит этот РЭБ, потому что он стоит низко,

– написал воин.