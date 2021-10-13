Антикоррупционная прокуратура "сливает" дело, – Лещенко о "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд рассматривает 13 октября 2021 года дело "Роттердам +". Специализированная антикоррупционная прокуратура не заинтересована в решении скандальной истории.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко. По его словам, прокуроры слишком часто менялись и никто из них не смог довести дело до конца.

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"Дело "сливает" Специализированная антикоррупционная прокуратура. Те, кто сознательно пытаются спустить дело "на тормоза", вызывают максимальное возмущение", – подчеркнул Лещенко.

Венедиктова не хочет причастности к делу

По мнению журналиста, Ирина Венедиктова говорит, что не хочет брать на себя ответственность по делу "Роттердам+". Ответственным должен стать именно прокурор САП.

Это довольно странная позиция. По делу Виктора Медведчука она (Венедиктова – 24 канал) ответственна, а по делу Рината Ахметова и Петра Порошенко не берет ответственность. Сергей Лещенко Журналист, нардеп VIII созыва

Медийщик считает, что к генпрокурору есть вопросы относительно ее ангажированности и нежелания влезать в еще одну конфликтную историю. Однако должность прокурора и предусмотрена для этого.

Лещенко: Ключевая история Порошенко

Скандальная формула "Роттердам+" – это методика расчета стоимости угля, на которой, по оценкам НАБУ, олигарх Ринат Ахметов заработал 39 миллиардов гривен.

"Дело Роттердам+ является ключевой историей правления пятого президента Петра Порошенко. Именно во времена его власти создали вымышленную формулу", – отметил Лещенко.

По словам журналиста, "Роттердам+" создал чрезвычайные возможности заработка для Ахметова. Порошенко мог тоже получить собственный интерес.

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Дело "Роттердам+" пытаются закрыть

Лещенко подчеркнул, что одиозное дело пытаются постоянно закрыть по решениям специализированного прокурора, который вел это дело. Однако там поменяли прокурора.

Лещенко считает, что в случае выбора нового руководителя САП Украина будет иметь ответ на такие вопросы:

кто разрешил Ахметову зарабатывать сверхприбыли;

не получил ли кто-то откаты;

кто создавал условия среди чиновников;

кто спускал дело на тормоза.

Нет никаких оправданий. Дело должно быть доведено до конца. "Роттердам+" стал символом коррупции предыдущей власти,

– сказал журналист.

Примут ли решение в пользу Ахметова

По наблюдению Лещенко, в деле Ахметова есть ключевая судебная инстанция. Речь идет о Высшем антикоррупционном суде и апелляции.

"Единственное, на что остается надеяться, то это отмена решения апелляции, если первая инстанция вынесет решение в пользу Ахметова", – сообщил журналист.

Лещенко о деле "Роттердам+": смотрите видео 24 канала



Лещенко пояснил, что в антикоррупционной апелляции принимают участие не один, а несколько судей. "В коллегии 3 судей, которые могут предметно разбираться", – подытожил медийщик.

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