Антикоррупционный суд начал рассмотрение дела о взяточничестве Чауса

В Киеве 30 ноября судьи Антикоррупционного суда начали рассмотрение дела в отношении Николая Чауса. Бывшего судью подозревают во взяточничестве на 150 тысяч долларов.

Обвинительный акт зачитала прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алина Жовкицкая. Бывшему судье Днепровского райсуда Киева грозит до 12 лет заключения.

Ранее Чаус пришел на заседание Антикоррупционного суда в бронежилете

В чем обвиняют Чауса

По данным следствия, взятку подозреваемый получил 9 августа 2016 года. 150 тысяч долларов Чаусу дал его знакомый. За это судья должен был одобрить положительное решение по делу против его бывшей тещи. 74-летнюю Светлану Сасевич обвиняли в незаконном хранении и продаже лекарств, содержащих наркотические вещества.

В тот же день Чаус признал женщину виновной и заключил в тюрьму до 5 лет лишения свободы, но условно с испытательным сроком в полтора года.

Деньги подозреваемый разделил на две части и спрятал в стеклянные банки. Первую, из-под яблочного сока, следователи нашли в тот же вечер в автомобиле Чауса. Вторая лежала обложенная камнями возле дома тогдашнего судьи. Однако задержать Чауса не удалось, потому что он бежал в Молдову.

Коротко о приключениях бывшего судьи в Молдове

В Кишиневе Чаус попросил о политическом убежище. Однако в 2021 году ему отказали.

В апреле бывшего судью похитили. 30 июля он внезапно появился полуголый в селе на Винниччине. Там его задержали правоохранители.

4 августа Чаусу избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест. С тех пор суд несколько раз продлевал его.

Полный текст публикации телеграм-канала "Ґрати":

Высший антикоррупционный суд начал рассматривать дело по обвинению бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса в получении взятки.

Прокурор САП зачитала обвинительный акт.

Следствие подтверждает, что взятку Чаус получил 9 августа 2016 года. Знакомый передал экс-судье 150 тысяч долларов за положительное решение по делу против его бывшей тещи. 74-летнюю Светлану Сасевич обвиняли в незаконном хранении и продаже наркосодержащих лекарств. В тот же день Чаус признал ее виновной, и заключил в тюрьму до 5 лет, но условно – с испытанием сроком в полтора года.

Деньги Чаус разделил на две части и спрятал в стеклянные банки. Первую, из-под яблочного сока, следователи нашли в его машине, вторую двухлитровую нашли в камнях возле дома экс-судьи на территории кооператива "Приозерный". В 2016 году задержать Чауса не удалось – он уехал в Молдову, где прятался пять лет.