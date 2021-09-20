"Антиукраинские действия Минска": МИД призвал Беларусь освободить украинского политзаключенного

В Беларуси приговорили украинца Михаила Ференца к 3 годам лишения свободы за участие в протесте. Министерство иностранных дел Украины требует его немедленного освобождения.

Белорусский суд обвинил мужчину в действиях, которые якобы грубо нарушают общественный порядок, а также в умышленном повреждении имущества. В то же время белорусский правозащитный центр "Вясна" Ференца признал политзаключенным.

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По информации украинского ведомства, достоверных доказательств вины украинца в суде не приводили.

Сам Михаил Ференец тоже свою вину не признает. Он планирует через адвоката подавать апелляцию.

В МИД заверили, что будут защищать интересы Ференца всеми доступными средствами.

Антиукраинские действия Минска

В Следственном комитете Беларуси заявляли, что 32-летний Ференц участвовал в акциях в Минске и рисовал на стенах тараканов. Кроме этого, искал своих единомышленников. За это и судили.

Также в украинском ведомстве назвали дело Михаила Ференца политически мотивированным. Заявили, что приговор является несправедливым и противоправным.

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В МИД подытожили, что бездоказательное обвинение и неправовое осуждение являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска.

Политзаключенные в Беларуси: главное