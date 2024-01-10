Скандировал "Слава Украине" среди Москвы: на Красной площади задержали пикетчика

В среду 10 января на Красной площади прошла необычная акция протеста, которая, в конце концов, закончилась уже классически для тоталитарного режима. В Москве правоохранители задержали мужчину, который кричал "Слава Украине".

Стоит отметить, что подобные выступления скорее исключением, чем активной гражданской позицией. Например, в исследовании Национального центра изучение общественного мнения Чикагского университета утверждается, что более половины (63%) россиян воспринимают войну в Украине как "защиту от Запада".

Смотрите также "Путин хочет мира?" Почему странам НАТО следует уже готовиться к войне

"Слава Украины" на Красной площади

В четверг 10 января прямо в центре столицы России, на Красной площади, звучали слова "Слава Украине". Неизвестный мужчина, вероятно, решил продемонстрировать таким образом свою позицию. Однако очевидно, что долго делать ему это дали.

Правоохранители оперативно задержали пикетчика. Даже во время "упаковки" силовиками мужчина не сдавался и продолжал скандировать украинский лозунг. Однако похоже, что другим это не понравилось – в ответ прохожие начали кричать "слава России".

Проукраинский лозунг в сердце Москвы: смотрите видео

"Обычные" россияне и война