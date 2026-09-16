Источники "Украинской правды" в политических кругах назвали двух вероятных претендентов на пост нового генерального прокурора.

Кто станет генеральным прокурором после Кравченко?

По словам собеседников издания, среди кандидатов на должность главы прокуратуры называют руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Валерия Прихожанова и руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского.

Источники отмечают, что наиболее вероятной кандидатурой является Антон Ковальский.

Он родом из Винницы. Согласно информации на сайте Хмельницкой областной прокуратуры, с сентября 2020 года по октябрь 2021 года Ковальский был заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры.

В ноябре 2021 года он возглавил Черновицкую областную прокуратуру.

С 1 июля 2025 года Ковальский возглавляет Хмельницкую областную прокуратуру.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что народного депутата и главу Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева якобы рассматривают на должность генерального прокурора. Впрочем, источники 24 Канала в ОП, а вскоре и сам народный депутат опровергли эту информацию в СМИ.

Почему Руслан Кравченко больше не является генеральным прокурором?

7 сентября Руслан Кравченко был вынужден подать в отставку на фоне расследования НАБУ и САП о "крыше" колл-центров. В деле фигурировал сотрудник Офиса генпрокурора Сергей Кропива.

Ночью 14 сентября Кравченко пересек границу. Сам генеральный прокурор заявил, что отправился в командировку. Как выяснилось, его бывший чиновник оформил ее самостоятельно.

В тот же день генпрокурор обнародовал видео, в котором подчеркнул, что его отставка не означает признания им вины. Кроме того, он объявил подозрение руководителю НАБУ Семену Кривоносу.

Президент Зеленский в ответ призвал Раду безотлагательно проголосовать за отставку Кравченко.