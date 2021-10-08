Конфликт со "слугами" и связь с Коломойским: что известно о погибшем Антоне Полякове

В Киеве утром 8 октября умер народный депутат Антон Поляков. Известно, что политик был членом партии "Слуга народа", однако его исключили в 2019 году. Впоследствии он присоединился к депутатской группе "Партия "За майбутнє", которая может быть связана с Коломойским.

Антон Поляков был беспартийным. Еще 7 октября нардеп выступал в Верховной Раде.

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Антон Поляков: выходец из многодетной семьи, предприниматель

33-летний Антон Поляков родился в Чернигове 11 ноября 1987 года. Он был одним из троих детей в семье – имел брата и сестру.

Образование получил в 2004 году в Черниговском коллегиуме №11. Впоследствии будущий политик прошел срочную службу в Одессе во внутренних войсках МВД, где занимался охраной подвижного состава во время этапирования заключенных.

В 2010 году зарегистрировал торговую марку "Підрахуй". Под этой маркой открыл магазин по продаже напольных покрытий.

Волонтер и нардеп от "Слуг народа"

В 2016 году Поляков стал главой общественной организации "Украинский центр противодействия преступности и коррупции". Перед тем главой и соучредителем организации был нардеп, избранный от "Слуги народа", Сергей Гривко.

В 2019 году на президентских выборах стал доверенным лицом Владимира Зеленского по избирательному округу №205 в Чернигове.

Время в Верховной Раде и уход от "Слуг народа"

В 2019 году становится нардепом Верховной Рады 9 созыва по 206 округу (Черниговская область) от партии "Слуга народа".

Однако в "Слугах народа" Поляков пробыл недолго – только в 2019 году. Политика, как и его коллегу Анну Скороход, 15 ноября 2019 года исключили из фракции.

Причиной "слуги" назвали нарушение договоренностей. Тогда Давид Арахамия заявил, что Поляков не голосует за необходимые законы, "сливает" инсайды из фракции и пропускает заседания в Раде.

Сам Поляков назвал решение об исключении политической расправой. Ему самому объяснили это тем, что он имел телеграм-канал, в котором критиковал фракцию и ее решения.

Кстати, нардеп Антон Поляков перед тем фигурировал в нескольких скандалах, в частности он:

начинал собирать подписи за выражение недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. Тогда Полякова поддержали несколько десятков "слуг", которые тоже имели претензии к нему;

впоследствии политик несколько раз публично выражал недовольство относительно рынка земли, за который, как и Скороход, не голосовал;

15 ноября Поляков пришел в парламент в футболке с надписью "Сними шапку" и с портретом Рябошапки.

Кстати, Поляков, еще перед исключением из фракции, также рассказывал – его лично вызвал к себе в кабинет экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан, потому что нардеп не поддерживал некоторые законопроекты.

16 декабря 2019 года Антон Поляков подал заявление об исключении из партии "Слуга народа". Впоследствии политик присоединился к депутатской группе "Партия "За майбутнє".

Вероятная связь Антона Полякова с олигархом Игорем Коломойским

Общестенное движение "Чесно" рассказывало, что в мае 2020 года депутаты из "За майбутнє" заявили о создании одноименной партии во главе с "лучшим другом" олигарха Игоря Коломойского – Игорем Палицей. Впоследствии лидер, сразу после объявления партии, стал гостем программы на телеканале "1+1", который принадлежит Игорю Коломойскому.

Внефракционный нардеп Антон Поляков внес в проект закона о банках 6 тысяч правок. Этим самым заблокировав "антиколомойский закон" в Верховной Раде.

В апреле 2020 года заявил, что готов отозвать часть своих правок в "антиколомойский" законопроект. Однако для этого он выдвинул ряд требований и назвал их. Также он уверял, что якобы ему полностью безразлична судьба экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были затронуты из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. То естьИменно поэтому проект получил в народе название "антиколомойский".

Тогда Даниил Гетманцев заявил, что считает, что действия нардепа – не предложение для переговоров, а просто желание получить дешевые политические дивиденды на сложившейся ситуации.

Нападение на нардепа Полякова

2 августа 2020 года на Полякова напали примерно в 5 утра на улице Богдана Хмельницкого в Киеве.

В комментарии 24 каналу Поляков подтверждал информацию о нападении и рассказывал, что неизвестный нанес ему несколько ударов в грудь. Однако политик сразу же обратился в травмпункт.

На вопрос о том, подозревает ли Поляков кого-то в нападении на себя, он ответил, что пока никого, и хочет услышать версию следствия.

Известно, что нападавшие сбежали с места происшествия на Toyota. Полиция задержала предполагаемого преступника. Тогда водитель подтвердил правоохранителям, что был участником конфликта с незнакомцем.

Кстати, 21 сентября 2020 года партия "За майбутне" выдвигала Антона Полякова на должность черниговского городского главы.

Последние заявления Антона Полякова

Еще 7 октября политик выступал в Верховной Раде, где говорил о пенсиях, точнее о необходимости рассмотреть в Раде вопрос относительно пенсий. Перед тем он был на заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

Во время последнего громкого выступления на одном из украинских телеканалов Поляков заявил, что якобы нардепам раздавали деньги в туалетах за поддержку законопроекта "Об олигархах".

Что известно о смерти 33-летнего нардепа Антона Полякова

Утром 8 октября нардепа Антона Полякова обнаружили мертвым в Днепровском районе столицы. Политика пытались реанимировать врачи скорой, однако спасти его не удалось.

В полиции рассказали, что мужчине стало плохо в такси. На месте работали сотрудники полиции, которые устанавливали обстоятельства смерти. Тело погибшего должны были направить на судебно-медицинскую экспертизу, которая и установит точную причину смерти.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Естественная смерть".

Нардеп Галина Янченко рассказала, что Антона Полякова тошнило, потом у него начались конвульсии.

В телеграм-канале "Монастырь" опубликовали фото с места трагического инцидента. Канал сообщает, со ссылкой на водителя такси, что нардеп был пьян и еле держался на ногах.

Политик был женат. У него остались дочери Златослава и Ева, а также вдова Галина.