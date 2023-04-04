Хотел с УПЦ МП перейти в ПЦУ: митрополита Хмельницкого уволил Онуфрий
Источник:ТСН
После избиения воина в одном из храмов УПЦ Московского патриархата митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний (Фиалко) заявил о намерении перейти в ПЦУ. Однако после этого его сразу уволил предстоятель церкви Онуфрий.
В понедельник, 3 апреля, митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского УПЦ МП Антония (Фиалко) синод московских попов во главе с Онуфрием уволил с должности. Случилось это после того, как священнослужитель встал на защиту бойца, которого избили, и заявил о готовности перейти в Православную церковь Украины.
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"Все куда-то исчезли"
Со слов Антония понятно, что перейти в ПЦУ он охотно рад. Однако похоже, что к этому не готовы другие попы, которые находятся на службе в УПЦ Московского патриархата.
Думали остаться в ПЦУ, попросить, чтобы как-то с ними... Я-то готов, я сам перейду, заберу свои вещи, но они (московские попы – 24 Канал) молчат, они убежали. Я их ищу, давайте с вами решим. Я один остался, заложник,
– сказал митрополит.
Собственно, об уходе Антония сообщили в пресс-службе УПЦ МП впоследствии. Также там отметили, что новым руководителем Хмельницкой епархией назначен архиепископ Барышевский Виктор Коцаба, который до этого был викарием Киевской митрополии.
Что нужно знать об Антонии
- Он является одним из старейших епископов Московского патриархата в Украине. Важно, что Антоний стоял у истоков создания Украинской автокефальной православной церкви.
- Священнослужителем Московского патриархата он стал в 1992 году. Уже в 2018 году митрополит обещал, что придет на Объединительный собор, где создавали ПЦУ. Однако он так и не появился у Софии Киевской.
Упомянем также, что избиение украинского военного Артура Ананьева московскими попами произошло в Свято-Покровском Кафедральном соборе УПЦ МП Хмельницкого.
В понедельник, 3 апреля, стало известно, что защитник написал заявление в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса, в которой говорится об умышленном нанесении легкого телесного повреждения.