"Антонов" отреагировал на информацию о якобы утилизации остатков "Мрии"

На днях по сети начали распространять видео, как из аэропорта в Гостомеле вывозят остатки самолета "Мрия". Разные телеграммы и ряд СМИ сообщили, что их везут на металлолом, но в ГП "Антонов" сказали, что эта информация не соответствует действительности.

Соответствующее видео появилось в сети 26 мая. На нем показано, как остатки самолета тянут в неизвестном направлении. Ряд СМИ начал говорить, что "Мечту" повезли на утилизацию.

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"Мечта" не везут на утилизацию

Куда повезли мечту в ГП "Антонов" не сообщили, но там заверили, что информация о том, что "Мечту" увезли на металлолом, неправдива. А именно видео сняли и распространили неизвестные без вопроса разрешения и предупреждения.

В сети интернет широко распространяется ложная информация о "вывозе из аэропорта "Киев-Антонов-2" агрегатов самолета Ан-225 "Мрия" с целью их дальнейшей утилизации"… Видео, послужившее основой для распространения указанной недостоверной информации, было снято "пиратским" способом и распространено без согласования с ГП "АНТОНОВ" и государственными органами. Просим Вас не распространять информацию из непроверенных источников,

– написали в пресс-службе "Антонов".

В ведомстве подчеркнули, что тесно сотрудничают со следственными органами, чтобы собрать доказательства преступлений, совершенных российскими оккупантами.



Остатки "Мечты" / Фото 24 канал

Легендарную "Мечту" разрушили в начале полномасштабного вторжения

27 февраля стало известно, что в боях за аэродром Гостомеля кафиры уничтожили флагман украинской авиации Ан-225 "Мрия" попаданием ракеты. Повреждения были настолько серьезными, что стоимость обновления даже невозможно оценить.

Самолет Ан-225 – самый большой самолет в мире и является гордостью Украины. Больше об этом судне, имеющем несколько рекордов, рассказал 24 каналу его пилот Дмитрий Антонов. Он сообщил, что была возможность переместить "Мечту", однако почему-то это не сделали.

В Украине говорят о возобновлении Ан-225

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что намерен построить еще один самолет "Мрия" . Этот проект он хотел бы посвятить летчикам, погибшим в борьбе за Украину. Он отметил, что это вопрос не денег, а "вопрос амбиций".

В ГП "Антонов" ранее рассказали, что некоторые основные агрегаты для планера самолета есть. Но новая "Мечта" должна соответствовать современным и перспективным нормам летной пригодности и быть оборудована в соответствии с перечнем задач, которые она будет выполнять.

Объем финансирования и возможность использовать остатки самолета будет определять специальная комиссия , которую создают под эгидой ДК "Укроборонпром".

Пилот Антонов о разрушенной "Мечте" и российских пилотах: смотрите видео