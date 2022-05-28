Відповідне відео з'явилося у мережі 26 травня. На ньому показано, як залишки літака тягнуть у невідомому напрямку. Низка ЗМІ почала казати, що "Мрію" повезли на утилізацію.

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"Мрію" не везуть на утилізацію

Куди повезли мрію у ДП "Антонов" не повідомили, але там запевнили, що інформація про те, що "Мрію" повезли на брухт, неправдива. А саме відео зняли та поширили невідомі люди без запитання дозволу та попередження.

В мережі інтернет широко розповсюджується хибна інформація про "вивезення з аеропорту "Київ-Антонов-2" агрегатів літака Ан-225 "Мрія" з метою їх подальшої утилізації"… Відео, яке послужило основою для поширення зазначеної недостовірної інформації, було відзняте "піратським" способом та поширене без погодження з ДП "АНТОНОВ" та відповідними державними органами. Просимо Вас не поширювати інформацію з неперевірених джерел,

– написали в пресслужбі "Антонов".

У відомстві наголосили, що тісно співпрацюють зі слідчими органами, щоб зібрати докази злочинів, здійснених російськими окупантами.



Залишки "Мрії" / Фото 24 канал

Легендарну "Мрію" зруйнували на початку повномасштабного вторгнення

27 лютого стало відомо, що у боях за аеродром Гостомеля окупанти знищили флагман української авіації Ан-225 "Мрія" влучанням ракети. Пошкодження були настільки серйозними, що вартість відновлення навіть неможливо оцінити.

Літак Ан-225 – найбільший літак у світі і є гордістю України. Більше про це судно, яке має декілька рекордів, розповів 24 каналу його пілот Дмитро Антонов. Він повідомив, що була можливість перемістити "Мрію", проте чомусь це не зробили.

В Україні говорять про відновлення Ан-225

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що має намір збудувати ще один літак "Мрія". Цей проєкт він хотів би присвятити льотчикам, які загинули в боротьбі за Україну. Він зауважив, що це питання не грошей, а "питання амбіцій".

У ДП "Антонов" раніше розповіли, що деякі основні агрегати для планера літака є в наявності. Але нова "Мрія" має відповідати сучасним та перспективним нормам льотної придатності й бути обладнана відповідно до переліку завдань, які вона буде виконувати.

Обсяг фінансування та можливість використовувати залишки літака визначатиме спеціальна комісія, яку наразі створюють під егідою ДК "Укроборонпром".

Пілот Антонов про зруйновану "Мрію" та російських пілотів: дивіться відео