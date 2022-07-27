Антоновский мост: почему он так важен для оккупантов и зачем его разрушать

В Херсоне вечером 26 июля начали раздаваться звуки взрывов. Впоследствии стало известно, что там атакован и, возможно, разрушен Антоновский мост. Эксперты считают, что это очень важный объект для логистики россиян.

Впервые удар возле сооружения нанесли 19 июля. Тогда там ликвидировали позицию противовоздушной обороны врага. Почему уничтожение Антоновского моста является важным шагом по освобождению Херсона – читайте в материале 24 канала.

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Почему нужно уничтожение Антоновского моста

Это переправа, соединяющая Херсон с оккупированными частями левобережья. В разведке Минобороны Великобритании 20 июля объяснили, что мост крайне важен для логистики российской армии. Этим путем россия может обеспечивать или вообще вывести свои войска с территории, которую она смогла захватить к западу от реки.

Нижнее течение Днепра является естественным барьером с шириной водного пути около тысячи метров. Контроль над днепровскими переправами, вероятно, станет ключевым фактором результата боев в регионе,

– акцентировали аналитики разведки Британии.

Похожее мнение уже после удара по Антоновскому мосту 26 июля высказал военный аналитик Олег Жданов. Он подчеркнул, что уничтожение Антоновского моста "сильно усложнит логистику противнику, что не позволит им в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона". Ведь это практически точка, от которой зависит прямое транспортное сообщение с временно захваченным Крымом.

Расположение атакованного Антоновского моста / Карта Google

Войска россиян можно отрезать от поставок

Полковник СБУ и нардеп Роман Костенко рассказал изданию "Настоящие время", что полное отрезание вражеских войск в Херсоне действительно возможно. Однако для этого необходимо уничтожение не только одного Антоновского моста. Также важными транспортными артериями врага являются и 2 другие переправы:

Железнодорожный Антоновский мост, который пересекает реку в 20 километрах от Херсона и идет к железнодорожному вокзалу города. (Ранее стало известно, что его почти не используют для переброса войск из-за большой приближенности к линии фронта).

Каховская гидроэлектростанция, которую россияне превратили в свою базу. До нее также достает украинская военная техника с территории, которая не есть оккупированной.

Когда мы отрежем резервы противника, все войска (врага – 24 канал) на правом берегу превратятся в наши "трофеи". Мы знаем, сколько их там. Если эта группировка останется отрезанной, им будет трудно удерживать оборону. Преимущество будет уже на нашей стороне,

– подытожил полковник.

Однако он добавил, что в любом случае решение о стратегических шагах принимает командование армии. Поэтому нельзя точно сказать, что ВСУ будут уничтожать все мосты через Днепр в южных областях. В конце концов, Каховская ГЭС расположена в 90 километрах от Херсона и даже с ней у россиян будет гораздо хуже логистика. Также Костенко сказал, что цель Украины неизменна – освобождение всех территорий, а не только Херсона. Потому нашим войскам впоследствии понадобится тоже переправляться через Днепр.

россияне могут отомстить за удар по мосту

Эксперт Олег Жданов призвал всех украинцев ни в коем случае не игнорировать сигналы тревоги. Ведь, если подтвердится уничтожение Антоновского моста, россияне захотят ответить привычным для них способом – ударами по мирным городам.

Если мост был уничтожен или выведен из строя на длительный срок, то следует ожидать ночью и ближайшие дни ответов, то есть ракетных ударов по гражданским объектам. Будьте осторожны и не пренебрегайте воздушными тревогами,

– призвал Жданов.

Главное об атаке Антоновского моста 26 июля

В конце дня жители Херсона начали слышать много звуков мощных взрывов.

Пропагандисты кремля и коллаборанты сказали, что атаки было три. Однако, мол, ПВО перехватило все ракеты.

Люди, живущие неподалеку от моста, сразу указали на то, что всех пытаются обмануть, поскольку в 22:45 этот мост как переправа "прекратил свое существование".

В полночь появилось видео обстрела Антоновского моста 26 июля, которое подтвердило, что попадание в цель таки было.

Украинцы не обошли вниманием это событие и сразу начали тролить россиян с мемами об Антоновском мосту. К этому в сети присоединились не только крупные компании, но и народные депутаты.

По состоянию на 5 часов утра следующих суток ВСУ еще не подтверждали и не опровергали информацию, что они нанесли удар системами HIMARS.

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