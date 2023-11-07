Что приготовил Путин для Украины: разведка Эстонии поделилась видением ситуации
Источник:"РБК-Украина"
Главный эстонский разведчик рассказал о планах Владимира Путина насчет Украины и мира. Он назвал главную цель России.
Глава эстонской разведки Антс Кивисельг во время интервью ответил на вопросы журналистов по поводу планов Владимира Путина. Он упомянул о старой речи российского президента.
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Какие планы у Путина
Глава разведки Эстонии дал понять, что президент страны-агрессорки хочет уничтожить Украину и установить новый мировой порядок. По его словам, то, что Путин сказал в декабре 2021 года, – это и есть то, чего он действительно хочет.К слову, в декабре 2021 года диктатор на пресс-конференции фактически выдвинул Западу ультиматум. Путин также заявил, что опасается, что вступление Украины в НАТО или размещение на ее территории вооружения Альянса будет нести угрозу России.
Он (Путин – 24 Канал) хочет, чтобы НАТО не расширялось и отошло назад, до 1997 года. И мы не видим, чтобы он менял свои планы,
– сказал Кивисельг.
Главный эстонский разведчик считает, что Путин хочет установить новую архитектуру безопасности в Европе и расширить сферу влияния России. Он также предполагает, что, по мнению президента страны-агрессорки, у меньших по сравнению с Россией государств не должно быть собственной воли и права говорить, что они хотят.
Что говорит разведка других стран
- Недавно разведка Великобритании указала на проблемы российских захватчиков на фронте в Украине перед началом зимы. Оккупанты не могут обустроить себе бытовые условия и плохо выполняют базовые правила полевого управления.
- Ранее представитель ГУР МО Вадим Скибицкий предположил, что Россия после наступления холодов снова будет обстреливать энергосектор Украины. Он заметил, что обстрелы могут зимой участиться и в 2023 году они будут не такими примитивными, как в прошлом.