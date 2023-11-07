Что приготовил Путин для Украины: разведка Эстонии поделилась видением ситуации

Главный эстонский разведчик рассказал о планах Владимира Путина насчет Украины и мира. Он назвал главную цель России.

Глава эстонской разведки Антс Кивисельг во время интервью ответил на вопросы журналистов по поводу планов Владимира Путина. Он упомянул о старой речи российского президента.

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Какие планы у Путина

Глава разведки Эстонии дал понять, что президент страны-агрессорки хочет уничтожить Украину и установить новый мировой порядок. По его словам, то, что Путин сказал в декабре 2021 года, – это и есть то, чего он действительно хочет.

, в декабре 2021 года диктатор на пресс-конференции фактически выдвинул Западу ультиматум. Путин также заявил, что опасается, что вступление Украины в НАТО или размещение на ее территории вооружения Альянса будет нести угрозу России.

Он (Путин – 24 Канал) хочет, чтобы НАТО не расширялось и отошло назад, до 1997 года. И мы не видим, чтобы он менял свои планы,

– сказал Кивисельг.

Главный эстонский разведчик считает, что Путин хочет установить новую архитектуру безопасности в Европе и расширить сферу влияния России. Он также предполагает, что, по мнению президента страны-агрессорки, у меньших по сравнению с Россией государств не должно быть собственной воли и права говорить, что они хотят.

Что говорит разведка других стран