Апелляция ВАКС оставила под стражей брата скандального судьи Вовка
25 июня 2021 , 13:09Читати новину українською
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 25 июля решила не менять меру пресечения для Юрия Зонтова. Он является братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
ВАКС рассмотрел апелляцию Зонтова, однако решил судебное решение в отношении него оставить в прежнем виде.
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Брат Вовка и в дальнейшем будет под стражей
25 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения для Юрия Зонтова,
– сообщили в ЦПК.
Напомним, 31 мая суд решил оставить брата главы ОАСК Юрия Вовка под стражей до 29 июля включительно. Однако уменьшил залог с 35 миллионов гривен до 27 миллионов и 240 тысяч.
Дело Юрия Зонтова: что известно
- Правоохранители 6 апреля 2021 года задержали Юрия Зонтова и Юрия Донца при получении взятки в размере 100 тысяч долларов. Эти деньги должны были пойти на "нужное" решение Окружного админсуда Киева.
- У адвокатов нашли крупную сумму наличных: более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.
- 14 апреля ВАКС наложил арест на имущество подозреваемых.