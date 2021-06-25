Апелляция ВАКС оставила под стражей брата скандального судьи Вовка

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 25 июля решила не менять меру пресечения для Юрия Зонтова. Он является братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

ВАКС рассмотрел апелляцию Зонтова, однако решил судебное решение в отношении него оставить в прежнем виде.

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Брат Вовка и в дальнейшем будет под стражей

25 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения для Юрия Зонтова,

– сообщили в ЦПК.

Напомним, 31 мая суд решил оставить брата главы ОАСК Юрия Вовка под стражей до 29 июля включительно. Однако уменьшил залог с 35 миллионов гривен до 27 миллионов и 240 тысяч.

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