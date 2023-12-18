Путин нацелен на развал НАТО, Силы ПВО сбили все дроны ночью: хронология 663 дня войны

18 декабря 2023, 06:23
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Украинские защитники продолжают подбивать атаки враги по большинству направлений линии фронта. В то же время наши воины уничтожают личный состав и технику захватчиков, а оккупанты атакуют мирные города.

Понедельник, 18 декабря, – это уже 663 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О главных событиях с фронта и тыла за этот день читайте в материале 24 Канала.

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07:51, 18 декабря

Генштаб сообщил о потерях России за минувшие сутки. ВСУ удалось ликвидировать 1 090 вражеских солдат. Общее количество потерь среди личного состава оккупантов с начала вторжения составляет 347 160 человек.

07:35, 18 декабря

В ISW убеждены, что долгосрочной целью Путина является развал НАТО. В Кремле надеются, что им удастся изменить мировой порядок уже через десятилетие, расшатав Альянс. В то же время Москва неоднократно говорила, что стремится покончить с "гегемонией США".

06:53, 18 декабря

Как ночью работала ПВО

В Воздушных силах заявили, что ночью Россия выпустила 5 дронов-камикадзе типа "Шахед" по нашему государству.

Все цели были ликвидированы в Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины.

01:56, 18 декабря

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в области было сформировано 45 мобильных групп, способных отрабатывать по вражеским дронам. Планируется еще создать 55 таких групп ПВО.

Атака "Шахедов"

Около 00:32 раздался отбой тревоги. которая длилась несколько часов с вечера 17 декабря. Враг атаковал города нашего государства "Шахедами" – Силы ПВО ликвидировали вражеские дроны в Днепропетровской области и других регионах.

00:29, 18 декабря

Украинский БПЛА "Коса"

Украина создала и презентовала миру ответ на "Шахеды", что Россия запускает по нашему государству. Собственно, речь идет о штурмовых беспилотниках AQ 400 Scythe ("Коса").

Украинский ударный дрон "Коса" в действии: смотрите видео

 

00:20, 18 декабря

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Сенат США пока еще далек от принятия решения о пакете военной поддержки для Украины, Израиля и Тайваня.

Он предполагает, что голосование за соответствующее решение не пройдет в этом году. Итак, пакет, вероятно, будет принят уже в следующем году.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак