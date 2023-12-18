Путин нацелен на развал НАТО, Силы ПВО сбили все дроны ночью: хронология 663 дня войны
Украинские защитники продолжают подбивать атаки враги по большинству направлений линии фронта. В то же время наши воины уничтожают личный состав и технику захватчиков, а оккупанты атакуют мирные города.
Понедельник, 18 декабря, – это уже 663 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О главных событиях с фронта и тыла за этот день читайте в материале 24 Канала.
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Генштаб сообщил о потерях России за минувшие сутки. ВСУ удалось ликвидировать 1 090 вражеских солдат. Общее количество потерь среди личного состава оккупантов с начала вторжения составляет 347 160 человек. В ISW убеждены, что долгосрочной целью Путина является развал НАТО. В Кремле надеются, что им удастся изменить мировой порядок уже через десятилетие, расшатав Альянс. В то же время Москва неоднократно говорила, что стремится покончить с "гегемонией США". В Воздушных силах заявили, что ночью Россия выпустила 5 дронов-камикадзе типа "Шахед" по нашему государству. Все цели были ликвидированы в Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в области было сформировано 45 мобильных групп, способных отрабатывать по вражеским дронам. Планируется еще создать 55 таких групп ПВО. Около 00:32 раздался отбой тревоги. которая длилась несколько часов с вечера 17 декабря. Враг атаковал города нашего государства "Шахедами" – Силы ПВО ликвидировали вражеские дроны в Днепропетровской области и других регионах. Украина создала и презентовала миру ответ на "Шахеды", что Россия запускает по нашему государству. Собственно, речь идет о штурмовых беспилотниках AQ 400 Scythe ("Коса"). Украинский ударный дрон "Коса" в действии: смотрите видео Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Сенат США пока еще далек от принятия решения о пакете военной поддержки для Украины, Израиля и Тайваня. Он предполагает, что голосование за соответствующее решение не пройдет в этом году. Итак, пакет, вероятно, будет принят уже в следующем году.
Как ночью работала ПВО
Атака "Шахедов"
Украинский БПЛА "Коса"
Генштаб сообщил о потерях России за минувшие сутки. ВСУ удалось ликвидировать 1 090 вражеских солдат. Общее количество потерь среди личного состава оккупантов с начала вторжения составляет 347 160 человек.
В ISW убеждены, что долгосрочной целью Путина является развал НАТО. В Кремле надеются, что им удастся изменить мировой порядок уже через десятилетие, расшатав Альянс. В то же время Москва неоднократно говорила, что стремится покончить с "гегемонией США".
В Воздушных силах заявили, что ночью Россия выпустила 5 дронов-камикадзе типа "Шахед" по нашему государству.
Все цели были ликвидированы в Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях Украины.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в области было сформировано 45 мобильных групп, способных отрабатывать по вражеским дронам. Планируется еще создать 55 таких групп ПВО.
Около 00:32 раздался отбой тревоги. которая длилась несколько часов с вечера 17 декабря. Враг атаковал города нашего государства "Шахедами" – Силы ПВО ликвидировали вражеские дроны в Днепропетровской области и других регионах.
Украина создала и презентовала миру ответ на "Шахеды", что Россия запускает по нашему государству. Собственно, речь идет о штурмовых беспилотниках AQ 400 Scythe ("Коса").
Украинский ударный дрон "Коса" в действии: смотрите видео
Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Сенат США пока еще далек от принятия решения о пакете военной поддержки для Украины, Израиля и Тайваня.
Он предполагает, что голосование за соответствующее решение не пройдет в этом году. Итак, пакет, вероятно, будет принят уже в следующем году.