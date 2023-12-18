Путин нацелен на развал НАТО, Силы ПВО сбили все дроны ночью: хронология 663 дня войны

Украинские защитники продолжают подбивать атаки враги по большинству направлений линии фронта. В то же время наши воины уничтожают личный состав и технику захватчиков, а оккупанты атакуют мирные города.

Понедельник, 18 декабря, – это уже 663 сутки широкомасштабной российско-украинской войны. О главных событиях с фронта и тыла за этот день читайте в материале 24 Канала.

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