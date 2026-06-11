Страдает логистика противника: спутниковые снимки подтверждают повреждение моста на Арабатской стрелке

Пути снабжения российских войск на юге Украины находятся под контролем Сил обороны. Мост на Арабатскую стрелку на дороге из Херсонской области в Крым не стал исключением.

Его повреждения в результате атак подтверждают снимки со спутника, опубликованные «Радио Свобода».

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Что известно о повреждении моста на Арабатскую стрелку?

«Губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо 8 июня сообщал о повреждении моста, после чего движение по нему пришлось организовать в реверсивном режиме.

Ремонт там оккупанты планируют проводить поэтапно: одну полосу оставят под работы и,, а другую организуют для реверсного движения.

Повреждения моста: смотрите спутниковые материалы

Также отмечается, чт, что ударами 7 и 9 мая ВСУ повредили еще один мост в районе Чонгара на пути в Крым, из-за чего российским оккупационным структурам пришлось обустраивать рядом временную понтонную переправу для восстановления транспортного сообщения.

Со своей стороны, глава ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что Чонгарский мост уничтожен,, а россияне скрывают масштабы нанесенного ущерба.

Кроме того,, 11 июня Сальдо заявил о повреждении двух мостовых переходов через Северо-Крымский канал вблизи населенных пунктов Преображенка и Мирное.

Важно отметить,, что такая активизация атак на логистику врага может существенно повлиять на ситуацию на фронте. Аналитики DeepState утверждают, что само по себе повреждение мостов не следует воспринимать как окончательный эффект, поскольку подобные инфраструктурные объекты могут быть восстановлены или частично отремонтированы.

В то же время более существенным является то,, что Силы обороны демонстрируют способность влиять на ключевые маршруты передвижения войск,, техники и материального обеспечения на юге временно оккупированных территорий.