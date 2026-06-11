Його пошкодження внаслідок атак підтверджують знімки з супутника, опубліковані "Радіо Свобода".

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Що відомо про ураження моста на Арабатську стрілку?

"Губернатор" Херсонської області Володимир Сальдо 8 червня повідомляв про ураження мосту, після якого рух по ньому довелося організувати в реверсивному режимі.

Ремонт там окупанти планують проводити поетапно: одну смугу залишать під роботи, а іншу організують для реверсного руху.

Пошкодження моста: дивіться супутникові матеріали

Також зазначається, що ударами 7 та 9 травня ЗСУ пошкодили ще один міст у районі Чонгара на шляху до Криму, через що російським окупаційним структурам довелося облаштовувати поруч тимчасову понтонну переправу для відновлення транспортного сполучення.

Зі свого боку очільник ЦПД Андрій Коваленко інформував, що Чонгарський міст знищено, а росіяни приховують масштаби завданих збитків.

Окрім цього, 11 червня Сальдо заявив про пошкодження двох мостових переходів через Північно-Кримський канал поблизу населених пунктів Преображенка та Мирне.

Важливо зауважити, що така активізація атак на логістику ворога може суттєво вплинути на ситуацію на фронті. Аналітики DeepState стверджують, що саме по собі пошкодження мостів не слід сприймати як остаточний ефект, оскільки подібні інфраструктурні об'єкти можуть бути відновлені або частково відремонтовані.

Водночас більш суттєвим є те, що Сили оборони демонструють спроможність впливати на ключові маршрути пересування військ, техніки та матеріального забезпечення на півдні тимчасово окупованих територій.