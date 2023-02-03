Некоторые скандалы могла инспирировать Россия: Арахамия призвал СБУ отслеживать коррупцию в Минобороны
Источник:Давид Арахамия
В последние две недели вокруг Министерства обороны Украины возникают скандалы. Это может негативно отразиться на международных позициях Украины.
Об этом написал глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия. Он отметил, что часть из скандалов абсолютно оправдана и получила судебные решения.
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"А некоторые, учитывая время, факты и обстоятельства, вполне могут быть инспирированы нашим врагом", – отметил Арахамия.
Призыв не нарушать работу министерства
Глава фракции "Слуга народа" призвал трезво смотреть на ситуацию, поскольку это происходит во время войны. По его мнению, в борьбе за справедливость можно ухудшить международные позиции в преддверии предполагаемого контрнаступления России.
Арахамия подчеркнул, что как член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки знает профессионалов, работающих в Минобороны. По словам политика, многие эти люди получали боевой опыт еще с 2014 года.
Очень не хотелось бы, чтобы всех этих светлых людей облили грязью из-за того, что какие-то отбросы решили наживаться на войне. Поэтому призываю Службу безопасности Украины внимательно отслеживать коррупционные проявления внутри министерства и немедленно изолировать их законными способами, не нарушая нормальную работу института,
– написал Арахамия.
Скандалы с Минобороны: последние новости
- За вооруженные контракты Министерство обороны отвечало Александр Лиев. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин написал, что Лиев был чиновником беглого президента Януковича и призывал "услышать Крым". Он написал заявление на увольнение из Минобороны по собственному желанию.
- Экс-директора департамента государственных закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого подозревают в коррупции. В настоящее время он находится под стражей.
- Также суд арестовал Вячеслава Шаповалова, бывшего заместителя министра Алексея Резникова, с возможностью внесения залога в размере 402 миллиона 600 тысяч гривен. Шаповалов мог покупать продукты для военных по завышенным ценам. Ранее 24 января чиновник сам подал в отставку. В Минобороны заявляли, что обвинения безосновательны.