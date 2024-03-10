Вопрос людей с инвалидностью и аспирантов урегулируют, – Арахамия о законе о мобилизации
Источник:Давид Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия высказался относительно законопроекта о мобилизации. Народный депутат отметил, что вопрос отсрочки людей с инвалидностью и аспирантов урегулируют в новой редакции проекта закона.
В частности, отсрочка от мобилизации будет касаться людей с инвалидностью I, II и III группы. Таким образом Арахамия ответил на обвинения в сети о якобы мобилизации этой категории населения в ряды Вооруженных Сил.
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Арахамия высказался относительно аспирантов и людей с инвалидностью
В своем телеграм-канале глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде отметил, что в действующем законодательстве предусмотрен один опекун на одного человека с инвалидностью на его выбор.
Говорится не о "постоянном уходе", а просто об уходе. Поэтому нардепы хотят урегулировать этот вопрос в новом законопроекте о мобилизации.
Подчеркиваю, что на следующей неделе начинаем рассмотрение поправок. Эту правку мы будем отстаивать,
– отметил Арахамия.
Он также отметил, что урегулирование отсрочки от мобилизации касается и аспирантов. По словам нардепа, как и обещали, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления этим лицам отсрочки от мобилизации.
В Минюстиции предложили мобилизовать осужденных
- В недавнем заявлении министр юстиции Денис Малюська отметил, что среди осужденных мобилизации могут подлежать две конкретные группы лиц. К этим группам относятся граждане, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, а также лица, ранее имевшие судимость, но освобожденные из мест лишения свободы.
- Министр также предлагал, чтобы мобилизовать в ряды ВСУ можно было также коррупционеров, а также граждан, совершивших дорожно-транспортное происшествие.
- Малюська также отметил, что мобилизация осужденных должна быть обязательной. Министр подчеркнул, что решение о призыве лиц с уголовным прошлым должна принимать военная комиссия и Объединенный штаб, которые отвечают за комплектование Вооруженных Сил.
- Денис Малюська также подчеркнул, что законопроект о разрешении на мобилизацию осужденных и заключенных может быть зарегистрирован в Верховной Раде уже на следующей неделе. За эту инициативу народные депутаты будут голосовать в первом и втором чтении, как и надо по регламенту, а также вносить правки.