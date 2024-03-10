Вопрос людей с инвалидностью и аспирантов урегулируют, – Арахамия о законе о мобилизации

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия высказался относительно законопроекта о мобилизации. Народный депутат отметил, что вопрос отсрочки людей с инвалидностью и аспирантов урегулируют в новой редакции проекта закона.

В частности, отсрочка от мобилизации будет касаться людей с инвалидностью I, II и III группы. Таким образом Арахамия ответил на обвинения в сети о якобы мобилизации этой категории населения в ряды Вооруженных Сил.

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Арахамия высказался относительно аспирантов и людей с инвалидностью

В своем телеграм-канале глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде отметил, что в действующем законодательстве предусмотрен один опекун на одного человека с инвалидностью на его выбор.

Говорится не о "постоянном уходе", а просто об уходе. Поэтому нардепы хотят урегулировать этот вопрос в новом законопроекте о мобилизации.

Подчеркиваю, что на следующей неделе начинаем рассмотрение поправок. Эту правку мы будем отстаивать,

– отметил Арахамия.

Он также отметил, что урегулирование отсрочки от мобилизации касается и аспирантов. По словам нардепа, как и обещали, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления этим лицам отсрочки от мобилизации.

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