Арахамия уверен, что законопроект об олигархах одобрят во втором чтении
21 сентября 2021 , 16:16Читати новину українською
Источник:"Слуга народа"
Давид Арахамия прогнозирует, что за законопроект о деолигархизации проголосуют более 230 народных депутатов. На рассмотрение документ вынесут 22 или 23 сентября.
Детали от Арахамии
Законопроект об олигархах вынесут на рассмотрение Верховной Рады на этой неделе. Об этом лидер фракции "Слуга народа" заявил в кулуарах Верховной Рады 21 сентября.
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234 – 236 – в этом диапазоне, плюс-минус 2 голоса, так я предварительно понимаю,
– сказал политик.
По его словам, законопроект намерены поддержать нардепы от "Оппозиционной платформы – за жизнь". Мол, они ориентированы "на народ, а весь народ поддерживает закон против олигархов".
Что известно о законопроекте об олигархах
- 15 апреля Президент Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта, который должен превращать олигархов в бизнесменов. Он подал его в Верховную Раду как неотложный.
- Документ предусматривает создание реестра олигархов. В него будут попадать лица, отвечающие 3 из 4 критериев.
- В сентябре Комитет Верховной Рады по обороне одобрил законопроект во втором чтении.
- Однако спикер парламента Дмитрий Разумков направил документ на проверку в Венецианскую комиссию.
- Арахамия заявил, что принятие закона срывают не олигархи, а люди, которые на них работают.