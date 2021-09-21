Арахамия уверен, что законопроект об олигархах одобрят во втором чтении

Давид Арахамия прогнозирует, что за законопроект о деолигархизации проголосуют более 230 народных депутатов. На рассмотрение документ вынесут 22 или 23 сентября.

Детали от Арахамии

Законопроект об олигархах вынесут на рассмотрение Верховной Рады на этой неделе. Об этом лидер фракции "Слуга народа" заявил в кулуарах Верховной Рады 21 сентября.

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234 – 236 – в этом диапазоне, плюс-минус 2 голоса, так я предварительно понимаю,

– сказал политик.

По его словам, законопроект намерены поддержать нардепы от "Оппозиционной платформы – за жизнь". Мол, они ориентированы "на народ, а весь народ поддерживает закон против олигархов".

Что известно о законопроекте об олигархах