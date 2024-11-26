Путину никто не позвонил: на какую реакцию Запада он рассчитывал после запуска "Орешника"

Россия 21 ноября ударила по Днепру ракетой "Орешник" в ответ на удары по своей территории западными дальнобойными ракетами. Однако даже после фактически ультиматума Владимира Путина о продолжении применения этого оружия дальше, атаки на российскую территорию ракетами ATACMS и Storm Shadow продолжились.

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов сказал 24 Каналу, что после новых ударов по российской территории, Кремль промолчал. К слову, заявление Путина по применению "Орешника" и обновление Россией ядерной доктрины – попытка Кремля напугать Запад.

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Не обратили внимание

Леонов отметил, что Россия не отреагировала на удары ATACMS и Storm Shadow по ее объектам, которые состоялись после 21 ноября. Из этого можно сделать соответствующие выводы.

Угрозы Путина были направлены прежде всего на Запад. Они должны были запугать западные страны, чтобы они отозвали разрешение бить по территории России. Однако Запад не обратил на это внимание,

– подчеркнул он.

Более того, Соединенные Штаты официально и публично заявили, что они не только позволили бить по территории России, а еще совместно с Украиной определили военные цели на российской территории, по которым планируется нанести удар.

В то же время Россия опять ничего не сделала. Поэтому вывод один: у нее кроме ядерных угроз не осталось ничего для того, чтобы влиять на ситуацию,

– отметил Леонов.

Важно! Ракета "Орешник", которую Россия запустила по Днепру, не является новой разработкой. В ГУР считают, что на самом деле это ракета "Кедр", которая разрабатывается в 2018 – 2019 годах для обновления старой модели "Ярса". "Орешник" является лишь кодовым названием проекта научно-исследовательских разработок для ракеты "Кедр".

Россияне могут бряцать ядерным оружием, но тот самый Дмитрий Медведев, который время от времени пугает ядерным пеплом, фактически дал заднюю. Он заявил, что, мол, "никто не хочет ядерной войны".

Кстати, есть интересное предположение, что после того, как Россия ударила "Орешником", Путин пол суток молчал и ожидал, что ему будут звонить западные лидеры, чтобы поговорить и выяснить обстоятельства. Но никто ему не позвонил. Тогда он вышел со своим обращением, которое не планировалось и не анонсировалось,

– отметил Александр Леонов.

Отметим, что по мнению эксперта "Национального института стратегических исследований" Алексея Ижака, "Орешник", которым россияне ударили по Днепру, это недоделанная межконтинентальная баллистическая ракета. По его словам это была "огромная бутафория". Также на видео прилета "Орешника", которое показали россияне, не было зафиксировано мощных взрывов после ударов. Поэтому это больше запугивание от россиян или же ИПСО.