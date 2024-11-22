Орбан сделал циничное заявление относительно речи Путина о "Орешнике"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что заявление Путина о применении ракеты "Орешник" для удара по Украине является весомым. Он также добавил, что Западу необходимо серьезно к этому отнестись.

По словам Орбана, такие действия России могли стать ответом на разрешение США применять ракеты ATACMS по территории государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 444.hu.

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Что известно о заявлении Орбана

Премьер-министр Венгрии предполагает, что эти ракеты не могли быть нацелены без помощи американских экспертов, именно поэтому россияне отреагировали "неожиданно и сильно".

Орбан также считает, что заявления Путина не являются пустыми словами и могут иметь весомые последствия. Он добавляет, что слова Владимира Путина о том, что страны, которые предоставляют Украине дальнобойные ракеты, могут стать целями российских ударов, также не являются "коммуникационным трюком".

Ранее в своем обращении Путин анонсировал новые "боевые испытания" ракетной системы "Орешник" и заявил о ее успешном использовании в безъядерном гиперзвуковом оснащении против Украины.

Он также отметил, что такие ракеты летят со скоростью 12 000 километров в час и их нельзя сбить с помощью систем противоракетной обороны.