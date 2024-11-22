За словами Орбана, такі дії Росії могли стати відповіддю на дозвіл США застосовувати ракети ATACMS по території держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 444.hu.

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Що відомо про заяву Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини припускає, що ці ракети не могли бути націлені без допомоги американських експертів, саме тому росіяни відреагували "несподівано й сильно".

Орбан також вважає, що заяви Путіна не є порожніми словами та можуть мати вагомі наслідки. Він додає, що слова Владіміра Путіна про те, що країни, які надають Україні далекобійні ракети, можуть стати цілями російських ударів, також не є "комунікаційним трюком".

Раніше у своєму зверненні Путін анонсував нові "бойові випробування" ракетної системи "Орешник" та заявив про її успішне використання у без'ядерному гіперзвуковому оснащенні проти України.

Він також зазначив, що такі ракети летять зі швидкістю 12 000 кілометрів за годину і їх не можна збити за допомогою систем протиракетної оборони.