Если не застрелят: какое будущее может ждать Гиркина в России
В России арестовали террориста и военного преступника Игоря Стрелкова-Гиркина. Парадоксально, но эта ситуация может пойти ему на пользу.
Об этом 24 Каналу рассказал политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк. По его словам, арест Гиркина – типичная ситуация для России. Еще в свое время диктатор Иосиф Сталин также расправлялся со своими союзниками.
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Какое будущее ждет Гиркина
Как отметил Антонюк, если террориста Гиркина в ближайшее время не застрелят, его может ожидать довольно неплохое политическое будущее в стране-агрессорке. Он может возглавить протестные настроения в России. Хотя, конечно, они не будут проукраинскими.
В любом бунте должен быть лидер. Я понимаю, что Гиркин – персонаж ФСБ, но Кремль все равно будет сейчас зачищать всех, кто хотя бы теоретически мог возглавить протесты. У Путина есть страх, что его ликвидирует собственное окружение. Потому еще не одна история арестов будет. Но если Гиркина не застрелят, то, возможно, будем видеть его в следующем созыве госдумы. Вместо ЛДПР,
– заметил Антонюк.
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Конечно, не стоит исключать вариант, что в конце концов Гиркин сможет избежать заключения. Но сомнительно, что он станет пропутинским. Скорее всего, этот террорист и дальше будет находиться в оппозиции и будет обвинять руководство России в том, что они проиграли войну в Украине.
Арест Гиркина: коротко
- В России задержан террорист и военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин. Впоследствии суд арестовал его на 2 месяца по обвинениям в "призывах к экстремизму".
- В украинской разведке подчеркнули, что арест Гиркин указывает на то, что противостояние между разными башнями Кремля перешло в активную фазу. Это все начало выходить наружу после попытки мятежа от Пригожина.
- Гиркин, причастный к сбитию малазийского боинга и других военных преступлений, поддерживает Россию в войне против Украины. Также он критикует российское военно-политическое руководство из-за "бездарных" действий.