Если не застрелят: какое будущее может ждать Гиркина в России

В России арестовали террориста и военного преступника Игоря Стрелкова-Гиркина. Парадоксально, но эта ситуация может пойти ему на пользу.

Об этом 24 Каналу рассказал политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк. По его словам, арест Гиркина – типичная ситуация для России. Еще в свое время диктатор Иосиф Сталин также расправлялся со своими союзниками.

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Какое будущее ждет Гиркина

Как отметил Антонюк, если террориста Гиркина в ближайшее время не застрелят, его может ожидать довольно неплохое политическое будущее в стране-агрессорке. Он может возглавить протестные настроения в России. Хотя, конечно, они не будут проукраинскими.

В любом бунте должен быть лидер. Я понимаю, что Гиркин – персонаж ФСБ, но Кремль все равно будет сейчас зачищать всех, кто хотя бы теоретически мог возглавить протесты. У Путина есть страх, что его ликвидирует собственное окружение. Потому еще не одна история арестов будет. Но если Гиркина не застрелят, то, возможно, будем видеть его в следующем созыве госдумы. Вместо ЛДПР,

– заметил Антонюк.

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Конечно, не стоит исключать вариант, что в конце концов Гиркин сможет избежать заключения. Но сомнительно, что он станет пропутинским. Скорее всего, этот террорист и дальше будет находиться в оппозиции и будет обвинять руководство России в том, что они проиграли войну в Украине.

Арест Гиркина: коротко