Арест коллаборантов из УПЦ МП срывает планы Путина в войне за сознание украинцев, – эксперт
Источник:Евгений Магда
Гибридная "опиумная" война, которую ведет Русская православная церковь в Украине, является частью военного плана Путина. Поэтому одна из главных задач СБУ сегодня – активно отрабатывать коллаборантов и агентов в рясах.
Об этом заявил политолог Евгений Магда. По его словам, в СБУ осознают угрозу, которую несут действия УПЦ (МП).
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"В течение двух последних недель СБУ выдвинула подозрения сразу двум высокопоставленным священникам этой церкви в нарушении законодательства, а известный митрополит Павел (Лебедь) был подвергнут обыску на таможне, когда пытался выехать на территорию Молдовы. И.о. главы СБУ Василий Малюк официально заявил, что задержано более трех десятков корректировщиков в рясах, и это, как представляется, не окончательная цифра, ведь война продолжается.
Как добавляет политолог, потенциальное объединение украинских православных – "страшный сон для Москвы", поскольку такое развитие событий лишит Гундяева (Кирилла) значительной части влияния на постсоветском пространстве.
Так что отработка СБУ коллаборантов из УПЦ МП – это удар по России, которая давно ведет в Украине гибридную "опиумную" войну – войну за сознание миллионов наших граждан,
– убежден политолог.
Кратко о предателях в рясах
- На днях винницкому митрополиту Ионафану, у которого ранее СБУ провела обыски, вручили подозрение за разжигание религиозной розни.
- А в Харьковской области Служба безопасности разоблачила еще одного настоятеля УПЦ МП, который призывал поддержать оккупантов и оправдывал в своих проповедях преступления россиян.
- По словам главы Службы безопасности Украины, ведомство активизирует направление контрразведки, ведь церковь Московского патриархата, в частности, — "идеальная среда для российских спецслужб".
- Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ обнаружила 33 вражеских агента в рядах Украинской православной церкви Московского патриархата.