Ордер об аресте Путина обсуждают даже в Китае, – политолог из США

Международный уголовный суд 18 марта выдал ордер на арест Владимира Путина за незаконные действия по депортации украинских детей. Это стало важным политическим и идеологическим решением, о котором сейчас говорит весь мир.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог из США Рамис Юнус. Решение также стало показательным прецедентом для стран, не определившихся до сих пор со своей позицией.

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Юнус обратил внимание на политический подтекст решения, потому что этот ордер стал своеобразной "политической бомбой" для Путина. За всю историю только к шести главам государств были применены подобные меры. Однако эти страны не имели такого веса, как Россия, ведь она является постоянным членом Совбеза и ядерной страной.

Это приобретет огромный резонанс не только для стран, которых касается это решение, а для других мировых государств, например, для тех, кто еще не определился в этой войне.

Решение будет усиливаться

Юнус отметил, что все важные и главные СМИ по всему миру, не только в странах Запада, в том числе и в Китае, обсуждают это на своих каналах.

Политолог вспомнил слова Владимира Зеленского, что эта политическая составляющая будет еще больше усиливаться. Над этим будет работать и Украина, и международный суд.

Если вы хотите, чтобы это рано или поздно перешло к предметной, правовой плоскости, кроме политической составляющей, вам нужно каждый день регулярно поддерживать это решение, поддерживать этот Международный уголовный суд. Не только у Украины, но и у всех ее союзников, где только может, должно быть на повестке дня,

– подчеркнул Юнус.

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Украина должна использовать это решение

Политолог убежден, что именно вопросам правовой ответственности России стоит сейчас уделять больше внимания, а не тому, как арестовать Путина. Сегодня это почти нереально, если он не будет выезжать за пределы своей страны, или уедет в те страны, которые не подписывавшие Римский устав и не относящиеся к этому решению.

История показывает, что многие правила в соответствии с важными политическими событиями переписывались, акцентировал Юнус. Он подчеркнул, что Украина должна чрезвычайно эффективно использовать это важное идеологическое и политическое решение об аресте Путина.

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