Арест Саакашвили порадовал только Путина и олигарха Иванишвили, – грузинский оппозиционер
Источник:24 канал
В Грузии оппозиция устраивает массовые протесты. Они требуют освободить экс-президента страны Михаила Саакашвили.
Оппозиция понимает, что государство нужно избавить от режима Владимира Путина и олигарха Иванишвили. Об этом в эфире 24 канала сказал соратник экс-президента и один из лидеров "Единого национального движения" Гиорги Барамидзе.
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"Его арест порадовал только Путина и олигарха Иванишвили. Его судебные дела признают только Путин и олигарх Иванишвили. Они (дела – 24 канал) абсолютно "высосаны из пальца", – подчеркнул Барамидзе.
Барамидзе: Саакашвили приехал, как и обещал
По его словам, вполне очевидно, что Саакашвили является политзаключенным. Он героически приехал в Грузию.
Не было никаких гарантий, что его не ликвидируют. Но, несмотря на это, он приехал, как и обещал гражданам Грузии перед выборами,
– сказал оппозиционер.
Напомним, сторонники экс-президента Грузии вышли на протест с требованием освободить Саакашвили. Митингующие настроены ночевать возле крепости Рустави.Кстати говоря! Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили вернется в Украину только тогда, когда отсидит тюремный срок.
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Главное о ситуации с Саакашвили
- Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Несмотря на то, что на него в Грузии завели несколько уголовных дел, он вернулся в страну накануне местных выборов.
- По информации местных СМИ, экс-президент Грузии пересек границу, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера. Когда Саакашвили задержали, он объявил себя политическим заключенным и начал голодовку.
- Его адвокат Георгий Чивиашвили заявил, что Саакашвили отказывается от экстрадиции.