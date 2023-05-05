Пришел в суд: Кличко захотел взять на поруки мэра Одессы Труханова

Высший антикоррупционный суд принял решение, чтобы Геннадия Труханова отправили под стражу. В суд прибыл мэр Киева Виталий Кличко, чтобы взять председателя городского совета Одессы на поруки.

Заметим, что решение о заключение под стражу Труханова ВАСК принял 4 мая. Тогда стало известно, что он может выйти, если внесет залог в размере 13 миллионов гривен. А уже сегодня, 5 мая, появилась информация, что его готов взять на поруки Виталий Кличко.

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Дал положительную характеристику

Как отметил активист Роман Синицын, мэр Киева лично прибыл в Высший антикоррупционный суд. Он не только согласился взять на поруки Геннадия Труханова, но и дал ему характеристику.

Он положительно охарактеризовал мэра Одессы, но суд к рассмотрению вопроса о поручительствах не перешел,

– отметил Синицын.

Заметим, что заключение под стражу Геннадия Труханова – не прихоть судей. Он нарушил свое предыдущее обязательство, не внеся 30 866 000 гривен залога. В течение 5 дней эту сумму он не внес, поэтому ВАСК и принял решение заключить его под стражу, чтобы продолжить изучать дело в отношении него.

Теперь мэр Одессы должно внести 13,420 миллиона гривен залога. Если же он этого не сделает, то должен будет сидеть под стражей в течение 60 суток с возможным продолжением. Заключение под стражу Геннадия Труханова произошло сразу же в зале суда 4 мая.

Кличко объяснил, почему вступился за Труханова

Виталий Кличко прокомментировал ситуацию журналистам "УП". Он отметил, что хотел мэра Одессы взять на поруки, ведь является главой Ассоциации городов Украины. Он должен отстаивать интересы местного самоуправления.

Как глава АГУ, я должен отстаивать права и интересы местного самоуправления. Потому что мэры, местные власти сегодня выполняют сложную и важную функцию – предоставление услуг и сервисов жителям в критических условиях войны – в условиях разрушения инфраструктуры, проблем с электро-, водоснабжением. Заботятся жизнеобеспечением населения общин,

– отметил Кличко.

Мэр Киева отметил, что Труханов – третий мэр, которого фактически убрали с помощью суда. И это, предполагает он, похоже на попытку давить на местное самоуправление. Именно поэтому АГУ стремилась взять мэра Одессы на поруки.

В то же время Кличко подчеркнул, что говорится только о взятии на поруки. Вносить залог за Труханова он не собирался и не будет. Свои средства, отметил мэр, он обычно "направляет на помощь ВСУ".

В чем обвиняют Труханова

Заметим, что дело достаточно старое. Геннадия Труханова, а также троих других чиновников мэрии Одессы, подозревают в том, что они завладели средствами из городского бюджета. Само дело тянется еще с 2016 года.

По делу, кроме самого мэра Одессы, фигурируют также:

его заместитель Павел Вугельман,

председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василий Шкрябай,

директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексей Спектор и заместитель Владимир Радионов.

Их подозревают в незаконном завладении деньгами во время покупки обанкротившегося завода "Краян". По данным следствия, цена компании была заведомо завышенной.

Ее купили за 185 миллионов гривен. Интересно, что фирма-прокладка, у которой завод и купили, раньше отдала за него сумму в 43 раза ниже. Эта схема позволила чиновникам обогатиться на 92 миллиона гривен.