Арестовали боевика, из-за которого оккупанты блокировали представителей ОБСЕ в Донецкой области
Источник:Луганская областная прокуратура
Украинский суд в Луганской области арестовал боевика Андрея Косяка. Из-за него блокировали передвижение представителей миссии ОБСЕ на оккупированной территории Донетчины.
При процессуальном сопровождении Луганской областной прокуратуры, боевику сообщили подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях. В 2017 году, согласно информации следствия, Андрей Косяк вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "6-й отдельный мотострелковый казачий полк имени Платова" так называемой "народной милиции" оккупантов в Луганской области.
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В частности, соответствующее подразделение регулярно принимало участие в уничтожении подразделений и военной техники Вооруженных сил Украины.
Мера пресечения – содержание под стражей
В то же время с июля 2021 года подозреваемый служит "офицером-надзирателем представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня", входящего в состав так называемой "Народной милиции" оккупантов.
Сейчас Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей,
– говорится в сообщении прокуратуры Луганской области.
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Что этому предшествовало
- На Донбассе 13 октября задержали российского боевика, который проводил разведку под прикрытием разминирования территории. Задержанным оказался Андрей Косяк – прикрылся повязкой Специального центра контроля и координации прекращения огня.
- После задержания Косяка боевики даже пригрозили, что если его не отпустят, откажутся от минского формата.
- Позже в оккупированном Донецке российские наемники решили протестовать против миссии ОБСЕ из-за задержания боевика-разведчика.
- Представители ОБСЕ в течение 15 – 16 октября не могли выйти из здания. 17 октября боевики заблокировали наблюдателей ОБСЕ и в Горловке.