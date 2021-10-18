Арестовали боевика, из-за которого оккупанты блокировали представителей ОБСЕ в Донецкой области

Украинский суд в Луганской области арестовал боевика Андрея Косяка. Из-за него блокировали передвижение представителей миссии ОБСЕ на оккупированной территории Донетчины.

При процессуальном сопровождении Луганской областной прокуратуры, боевику сообщили подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях. В 2017 году, согласно информации следствия, Андрей Косяк вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "6-й отдельный мотострелковый казачий полк имени Платова" так называемой "народной милиции" оккупантов в Луганской области.

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В частности, соответствующее подразделение регулярно принимало участие в уничтожении подразделений и военной техники Вооруженных сил Украины.

Мера пресечения – содержание под стражей

В то же время с июля 2021 года подозреваемый служит "офицером-надзирателем представительства Специального центра контроля и координации прекращения огня", входящего в состав так называемой "Народной милиции" оккупантов.

Сейчас Северодонецким городским судом Луганской области к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей,

– говорится в сообщении прокуратуры Луганской области.

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Что этому предшествовало