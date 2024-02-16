Потому что любит "правду" и "справедливость": Арестович считает, что он – "русский"

Как пишет украинская Википедия, Алексей Николаевич Арестович – блогер, актер, обозреватель, пропагандист, беглец за границу, организатор психологических семинаров, защитник русского языка и даже "разведчик". Однако это уже не самое главное.

На днях бывший внештатный советник главы Офиса Президента заявил, что он – "русский". Арестович отмечает: это его добровольный и сознательный выбор – принадлежать к русской цивилизации.

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Арестович считает себя "русским"

Соответствующее признание из уст Алексея Арестовича прозвучало во время его совместного живого эфира с российской оппозиционной к Кремлю либералкой Юлией Латыниной.

Я всегда говорил: "Я русский". Я буду добровольно принадлежать к этой цивилизации. Этнически я белорус, поляк, русский... Гражданин Украины. Но я буду принадлежать к этой цивилизации, потому что мне нравится правда, совесть, справедливость и свет,

– сказал Арестович.

Очевидно, такие высказывания не могли понравиться украинцам. В сети можно увидеть, как люди пишут свои "отзывы" на слова Арестовича. Их даже невозможно цитировать, потому что вместо слов только ***.

Арестович заявил, что считает себя "русским": смотрите видео

Другие скандалы и реакция общества

Скандальные семинары. Арестович попал в центр внимания после публикации отрывков из его закрытых психологических семинаров. Там он высказывался о женщинах и мужчинах, пропагандируя сексизм и насилие. Это вызвало волну возмущения.

Арестович попал в центр внимания после публикации отрывков из его закрытых психологических семинаров. Там он высказывался о женщинах и мужчинах, пропагандируя сексизм и насилие. Это вызвало волну возмущения. Сомнительная реакция на критику. После широкой огласки из-за публикации высказываний Арестович иронично прокомментировал критику, предлагая провести эфир на тему "Арестович и женщины", где он будет "показательно душить" женщин.

После широкой огласки из-за публикации высказываний Арестович иронично прокомментировал критику, предлагая провести эфир на тему "Арестович и женщины", где он будет "показательно душить" женщин. Заявления о "расчеловечивании". Арестович сделал заявление об ошибочности стратегии "расчеловечивания оккупантов" украинцами. По его словам, это якобы "дало россиянам мотивацию воевать". То есть, по логике Арестовича, украинцы дают мотивацию россиянам воевать.

Арестович сделал заявление об ошибочности стратегии "расчеловечивания оккупантов" украинцами. По его словам, это якобы "дало россиянам мотивацию воевать". То есть, по логике Арестовича, украинцы дают мотивацию россиянам воевать. Контроверсионные слова относительно НАТО. Он высказывал мнение о необходимости отказа от территорий для вступления в Североатлантический альянс. Кроме того, критиковал женщин в Вооруженных Силах Украины.

Он высказывал мнение о необходимости отказа от территорий для вступления в Североатлантический альянс. Кроме того, критиковал женщин в Вооруженных Силах Украины. Перспективы войны с Россией. Арестович обсуждал возможные сценарии завершения войны, в частности со сценарием, похожим на разделение Кореи. После этого секретарь СНБО Алексея Данилова заявил о недопустимости сравнений Украины с Кореей.

Арестович обсуждал возможные сценарии завершения войны, в частности со сценарием, похожим на разделение Кореи. После этого секретарь СНБО Алексея Данилова заявил о недопустимости сравнений Украины с Кореей. Бегство за границу под предлогом "изгнания". В сентябре 2023 года Арестович покинул территорию Украины через польско-украинский пункт пропуска Краковец – Корчова. Он заявил, что ему "придется побыть оппозиционным политиком в изгнании".

Это заявление Арестовича также подхватили российские телеграм-каналы. Граждане вражеского государства радуются, что "бывший кумир украинцев" теперь явно работает против Украины.