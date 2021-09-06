Арестович назвал спасенных афганских беженцев более образованными, чем "средний украинец"
Источник:UKRLIFE.TV
Алексей Арестович отличился очередным одиозным заявлением. Он заявил, что предоставление убежища беженцам – это якобы "бремя белого человека".
Представитель украинской делегации в ТКГ Арестович подчеркнул, что Евросоюз закрывает проход беженцам через Балканы и Италию. Поэтому они выберут Украину.
Заметьте Лучше жевать, чем говорить, – Разумков об идее Арестовича в отношении Украины-Руси
Арестович подчеркнул, что Украина – готова к этому. В частности, в первом лагере разместят 5 тысяч человек.
Политик также призвал не бояться беженцев. Арестович заметил, что это не "моджахеды с кинжалами", а люди, которые имеют образование и знают языки.
Часто они образованы гораздо больше, чем средний украинец, и интегрированные в западное общество,
– заявил Арестович.
Заявления Арестович
- Арестович отличился тем, что предложил назвать украинский язык "руським". Все потому, что современный украинский – якобы очень похож на тот язык, на котором общались в Киевской Руси. По словам Арестовича, это якобы стало бы для России "ударом в сердце дракона".
- Также Арестович предложил изменить название государства. Политик заявил, что "Русь – это мы, я бы изменил название государства, назвал бы нас Русь – Украина, двойное название сделал бы, наша задача – стать Русью-Украиной".