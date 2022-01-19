Арестович объяснил свою отставку с должности спикера ТКГ и внештатного советника Ермака

Алексей Арестович в своем сообщении объяснил, почему подал в отставку с должности спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе и внештатного советника главы ОП Андрея Ермака. Политик отметил, что он не может простить "слабость".

Арестович вспомнил прилет Петра Порошенко в аэропорт Жуляны. Соответствующее сообщение политик обнародовал 19 января.

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Алексей Арестович объяснил, почему уволился с должностей

Политик написал, что он "не собирался увольняться". Однако отметил: "В понедельник (говорится о 17 января – 24 канал) я приехал на работу, как всегда, подошел к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог".

Потому что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы Макиавелли, цинизм, холодный расчет и все такое). Но слабости я простить не могу,

– написал Арестович.

Политик также добавил, что якобы он не знает, "кто автор сценария шоу в Жулянах, который закрепил слабость как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним точно не по дороге".

Кроме того, Арестович в своем длинном посте критиковал как Петра Порошенко, так и ситуацию в стране.

Кратко об отставке Алексея Арестовича и его скандальных заявлениях

Алексей Арестович 17 января заявил СМИ, что он уволился с должности внештатного советника главы Офиса Президента и должности спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу. Тогда политик не объяснил причины, однако это случилось в день прилета в Украину пятого президента Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене.

За время своей работы, с 2020 года, Алексей Арестович отметился разными заявлениями. В октябре 2021 года, будучи спикером украинской делегации в ТКГ и внештатным советником главы Офиса президента, он заявил, что Путин со своей политикой доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву.

В частности, в сентябре 2021 года Арестович предлагал называть украинский язык "русским", а Украину – Русью-Украиной. По его мнению, это должно стать хорошим средством борьбы с враждебной пропагандой со стороны России.

Более того, в сентябре 2021 года Арестович заявил, что "средний украинец" якобы не может показать Афганистан на карте. Он также заявил, что беженцы более образованы, чем "средний украинец", и интегрированы в западное общество.

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Фрагмент из полного текста публикации Алексея Арестовича

Если государство – это монополия на насилие, то менеджмент этого насилия должен быть на самом высоком уровне: потому что малейшая ошибка в этом вопросе – закрепление несправедливости, раскола, коррупции.

Знаете, я не собирался увольняться.

В понедельник я приехал на работу как обычно, подошел к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог.

Потому что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы Макиавелли, цинизм, холодный расчет и т.д.). Но слабости я простить не могу.

Не знаю, кто автор сценария шоу в Жулянах, который закрепил слабость как главный органический признак украинского государства (не путать со страной), но мне с ним уж точно не по дороге.