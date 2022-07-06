Оккупанты перекидывают войска из Запорожья в Херсонскую область, из России резервов нет

Российские захватчики не получают резервов из России. Они перекидывают возможные минимальные ресурсы с одних направлений на другие.

На Запорожском направлении успех имеют ВСУ. Они дальше продвигаются. Оккупанты пытаются перегруппироваться. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович во время прямого эфира у Фейгина 5 июля, сообщает 24 канал.

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Из-под Запорожья перекидывают ресурсы на Херсонщину

Оккупанты бросают все минимальные запасы, какие у них есть. Две как минимум БТГ перешли на Херсонское направление (из Запорожского – 24 канал). Здесь по-прежнему продолжаются серьезные бои, артиллерийские. Где у них болит, туда перекидывают войска.

Советник главы ОП добавил, что мы все еще не видим резервов, прибывших из России. Видим только перекидывание ресурсов с одной части фронта на другую.

"Это грустно для думающей стороны, что еще наступает и пытается решить какие-то задачи", – отмечает Арестович.

ВСУ нанесли удар по скоплению оккупантов и отбили контратаку на Херсонщине