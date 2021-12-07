Арестович считает, что ролик Монастырского и МВД остановил "госпереворот" 1 декабря

Алексей Арестович уверен, что ни оппозиция, ни ее сторонники не заинтересованы в том, чтобы "расшатать власть" изнутри. Мол, это нерационально с точки зрения безопасности. Ведь сейчас есть серьезная внешняя угроза, а именно 120-тысячная российская армия у границ Украины.

Советник главы ОП заверил, что власть принимает во внимание все риски. Есть даже определенная стратегия, разрабатываемая по каждому пакету: от энергетического до возможного противостояния с некоторыми финансово-промышленными группами.

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Арестович объяснил, какие существуют риски

По словам Арестовича, создан даже определенный штаб, пытающийся спрогнозировать возможные внешнеполитические и внутриполитические риски для Украины. "Это условный штаб, штаб у изголовья. Но люди специально уделяют время этому направлению", – пояснил он.

Мы прекрасно понимаем, что, когда оппозиция нас критикует, это все же не труд на Россию. Или когда люди хотят выразить свой протест под ОП – это тоже не труд на Россию,

– подчеркнул Арестович.

И в то же время предостерег, что все это может стать трудом на Россию даже по воле этих людей, то есть оппозиции и улицы. Именно поэтому, считает советник Ермака, стоит сдерживать себя и быть готовым к конструктивному диалогу.

Арестович упомянул ролик Монастырского и МВД

В качестве примера Арестович привел обращение министра внутренних дел Дениса Монастырского к людям, вышедшим протестовать 1 декабря. Тогда его ведомство подготовило ролик, в котором показали, что среди полицейских и нацгвардейцев есть участники Революции Достоинства, АТО и ООС. "Это нужно понимать тем горячим головами, которые всегда могут найтись в толпе", – добавил советник главы ОП.

О чем видео, обнародованное Монастырским

Соответствующее видео глава МВД опубликовал в своем фейсбуке накануне 1 декабря. Министр обратился к тем, кто собирался принять участие в массовых акциях. Он попросил руководствоваться чувством гражданской ответственности и подчеркнул, что сам является участником обоих Майданов. Поэтому, мол, право на свободу мирного собрания и соблюдение прав граждан имеют для него высокую ценность.

В Нацполиции и Нацгвардии также есть прошедшие Майданы люди, а еще больше тех, кто участвовал в боевых действиях в зоне проведения АТО и ООС,

– подчеркнул чиновник.

Он заверил, что правоохранители с уважением относятся к проявлению гражданской позиции украинцев. В то же время подчеркнул, что они также ожидают уважения к себе в ответ. "Они – на страже вашей безопасности и делают все для недопущения провокаций. Украина у нас одна", – отметил Монастырский.

Монастырский опубликовал ролик: смотрите видео

Заявление Зеленского о "госперевороте" в Украине: что известно

Во время масштабного пресс-марафона в конце ноября Зеленский заявил, что 1 декабря в Украине якобы готовят "госпереворот". По словам политика, в него хотели втянуть Рината Ахметова.

У президента говорят, что некоторые политики и организации пытались "раскрутить" уличную активность, чтобы легитимизировать претензии на власть. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что президент сделал честный шаг, заговорив об этом с обществом.

В этот день в Киеве проходили акции протеста. На сцене выступали глава "Голоса" Кира Рудык, журналист Юрий Бутусов, у которого был конфликт с Зеленским, бывший нардеп Александр Турчинов.

"Госпереворот" 1 декабря: где фейки, а где факты – смотрите в спецефире 24 канала