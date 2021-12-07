Радник голови ОП запевнив, що усі ризики беруть до уваги. Є навіть певна стратегія, яку розробляють по кожному пакету: від енергетичного до можливого протистояння з деякими фінансово-промисловими групами.

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За словами Арестовича, створений навіть певний штаб, який намагається спрогнозувати можливі зовнішньополітичні та внутрішньополітичні ризики для України. "Це умовний штаб, штаб у головах. Але люди спеціально приділяють час цьому напрямку", – пояснив він.

Ми чудово розуміємо, що коли опозиція нас критикує, це все ж не праця на Росію. Або коли люди хочуть висловити свій протест під ОП – це також не праця на Росію,

– наголосив Арестович.

Й водночас застеріг, що все це може стати працею на Росію навіть поза волею цих людей, тобто опозиції та вулиці. Саме тому, вважає радник Єрмака, варто себе стримувати й бути готовим до конструктивного діалогу.

Арестович згадав ролик Монастирського та МВС

Як приклад Арестович навів звернення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського до людей, які вийшли протестувати 1 грудня. Тоді його відомство підготувало ролик, в якому показали, що серед поліцейських та нацгвардійців також є учасники Революції Гідності, АТО й ООС. "Це треба розуміти тим гарячим головами, які завжди можуть знайтися в натовпі", – додав радник голови ОП.

Про що відео, оприлюднений Монастирським

Відповідне відео очільник МВС опублікував у своєму фейсбуці напередодні 1 грудня. Міністр звернувся до тих, хто мав намір взяти участь у масових акціях. Він попросив керуватися почуттям громадянської відповідальності й наголосив, що сам є учасником обох Майданів. Тому, мовляв, право на свободу мирного зібрання й дотримання прав громадян мають для нього високу цінність.

У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення АТО та ООС,

– підкреслив урядовець.

Він запевнив, що правоохоронці з повагою ставляться до прояву громадянської позиції українців. Водночас наголосив, що вони також очікують поваги до себе у відповідь. "Вони – на сторожі вашої безпеки і роблять усе для недопущення провокацій. Україна у нас одна", – зазначив Монастирський.

Монастирський опублікував ролик: дивіться відео

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