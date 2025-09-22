20 сентября Арестович в телеграмме распространил банку со сбором 185 400 гривен на покупку усиленной мобильной системы водоподготовки в экстремальных условиях (тип МС-1500) для 158-й отдельной механизированной бригады. Владельцем банки указан Григорий М, передает 24 Канал.

Смотрите также Военные 125 бригады угрожали массово уйти в СЗЧ: в командовании отреагировали

Что известно о новом скандале вокруг Арестовича?

Бригада позже опубликовала сообщение, в котором назвала фейком заявление Арестовича о том, что он якобы собирает помощь для одного из ее подразделений.

Там отметили, что не сотрудничают с экс-советником Офиса президента. Военные призвали не поддерживать сбор, распространенный Арестовичем, "чтобы не быть обманутым мошенниками и не компрометировать Вооруженные Силы Украины".

В свою очередь подсанкционный политик разъяснил ситуацию. По его словам, бригада обратилась к общественной организации "РоДоРа", которая помогает военным уникальными системами полевой очистки воды.

Организацию возглавляют ветераны – Григорий Мамчур и Борис Вихованец. Последний, заметил Арестович, является его другом.

Именно Вихованец обратился к политику, чтобы тот распространил сбор. Арестович это делает, размещая ту же банку, что и "РоДоРа".

Пропагандист заметил, что, мол, бригада вышла с заявлением о том, что он – мошенник, и осталась без систем, о которых настойчиво просила. Он добавил, что, мол, если 158-ой не нужна установка, то она пойдет другим.

Я не беру и не брал никогда этих денег в руки, я их даже не вижу. Я размещаю только ваши банки и вам собирает не Арестович, а люди, граждане Украины, которых вы защищаете. Арестович только доносит ваши потребности до людей,

– подчеркнул блогер.

У "РоДоРа" объяснили, что сбор, распространенный Арестовичем, не фейковый, а настоящий. Все средства, поступающие на личный банк руководителя организации Григория Мамчура, после закрытия сбора перечисляются на официальный счет организации.

Кроме того, "РоДоРа" заявила, что "имеет положительную историю сборов на мобильные системы водоподготовки благодаря сообществу Алексея Арестовича и его личной информационной поддержке".

После этой публикации 158-я бригада извинилась перед общественной организацией. "После проверки было обнаружено, что это настоящий сбор организованный "РоДоРа", с которой мы сотрудничаем, и реквизиты на помощь которой распространил А. Арестович", – говорится в опровержении от военных.

Последние новости об Алексее Арестовиче