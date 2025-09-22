20 вересня Арестович у телеграмі поширив банку зі збором 185 400 гривень на купівлю посиленої мобільної системи водопідготовки в екстремальних умовах (тип МС-1500) для 158-ї окремої механізованої бригади. Власником банки зазначений Григорій М, передає 24 Канал.

Що відомо про новий скандал навколо Арестовича?

Бригада пізніше опублікувала допис, у якій назвала фейком заяву Арестовича про те, що він нібито збирає допомогу для одного з її підрозділів.

Там наголосили, що не співпрацюють з ексрадником Офісу президента. Військові закликали не підтримувати збір, поширений Арестовичем, "щоб не бути ошуканим шахраями і не компрометувати Збройні Сили України".

Своєю чергою підсанкційний політик роз'яснив ситуацію. За його словами, бригада звернулася до громадської організації "РоДоРа", яка допомагає військовим унікальними системами польового очищення води.

Організацію очолюють ветерани – Григорій Мамчур та Борис Вихованець. Останній, зауважив Арестович, є його другом.

Саме Вихованець звернуся до політика, аби той поширив збір. Арестович це робить, розміщуючи ту саму банку, що й "РоДоРа".

Пропагандист зауважив, що, мовляв, бригада вийшла із заявою про те, що він – шахрай, і залишилася без систем, про які наполегливо просила. Він додав, що, мовляв, якщо 158-ій не потрібна установка, то вона піде іншим.

Я не беру і не брав ніколи цих грошей до рук, я їх навіть не бачу. Я розміщую лише ваші банки і вам збирає не Арестович, а люди, громадяни України, яких ви захищаєте. Арестович лише доносить ваші потреби до людей,

– наголосив блогер.

У "РоДоРа" пояснили, що збір, поширений Арестовичем, не фейковий, а справжній. Усі кошти, що надходять на особисту банку керівника організації Григорія Мамчура, після закриття збору перераховуються на офіційний рахунок організації.

Крім того, "РоДоРа" заявила, що "має позитивну історію зборів на мобільні системи водопідготовки завдяки спільноті Олексія Арестовича та його особистій інформаційній підтримці".

Після цієї публікації 158-а бригада вибачилася перед громадською організацією. "Після перевірки було виявлено, що це справжній збір організований "РоДоРа", із якою ми співпрацюємо, та реквізити на допомогу якої поширив О. Арестович", – йдеться у спростуванні від військових.

