Алексей Арестович попал в базу "Миротворца". На сайте его назвали "профессиональным провокатором". К слову, только накануне политик заявил, что увольняется из ТКГ и Офиса Президента.

"Миротворец" утверждает, что Арестович участвовал "в актах гуманитарной агрессии против Украины".

Кстати Арестович уволился с должности советника Ермака и спикера делегации Украины в ТКГ

Также на странице отметили другие причины, почему Арестовича внесли в базу "Миротворца".

Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация государственных органов власти и управления,

– говорится в сообщении.

Арестович уходит из ТКГ и ОП

Алексей Арестович 17 января заявил, что уволился с должности внештатного советника главы Офиса Президента. Также политик покидает пост спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу. По словам самого Арестовича, информация пока неофициальная. Говорит, что для увольнения имел "личные причины".

Однако 20 января в СМИ появилась информация, что чиновник на самом деле не писал заявление об увольнении и не сообщал об этом Банковой. Поэтому формально он якобы до сих пор остается на посту.

Скандальные заявления Арестовича

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