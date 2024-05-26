Смешная причина – коррупция: чем Путину на самом деле мешали арестованные генералы

После переизбрания Владимира Путина на пост президента России, внутри власти начались масштабные чистки. Если раньше ненужных людей устраняли по причинам "измены родине", теперь ссылаются на коррупцию, которой уже давно никого не удивишь России.

Для чего на самом деле Путину понадобились массовые увольнения 24 Каналу объяснил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Также назвал истинные причины ареста, бывшего командующего 58-й армии Ивана Попова.

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Причины арестов

Яковенко убежден, что за чистками генералов стоит именно Владимир Путин, а не ФСБ или генеральная прокуратура. Увольнения в министерстве обороны России имеют две главные цели:

попытаться навести порядок, чтобы хотя бы половина денег, что есть в распоряжении минобороны, пошла на нужды, а не разворовывалась;

к тому же у каждого ареста есть своя особая причина.

Что стоит за арестом Попова

Например, арест генерал-майора Ивана Попова не имеет никакого отношения к коррупции, вероятно, это элемент "политической стерилизации армии". Кремлю выгодно постоянно контролировать, чтобы армия не имела никаких политических амбиций, там пытаются еще в первооснове искоренять любую угрозу переворота, прихода к власти военной диктатуры. Особенно это актуально стало сейчас, когда армия получает все больше автономии и масштабируется.

Именно Попов был особенный в этом смысле, ведь имел очень тесную связь со своими солдатами, вроде Евгения Пригожина.

Это очень опасно, представьте себе, если бы вместо Пригожина на Москву, на марш справедливости, отправилась 58-армия под руководством генерала Попова. Я думаю, что на этом война вполне могла бы закончиться,

– убежден оппозиционер.

С одной стороны, вряд ли такие мысли действительно были у генерала Попова, но Кремль боится даже потенциальной угрозы. К тому же ранее Попов позволял себе критику тактики военного командования российской армии.

Яковенко убежден, что о восстановлении на должностях уже арестованных из-за коррупции российских чиновников или военных не будет идти речи. Ведь сначала они понесли огромный позор, и изменение решений Кремля не добавит ему баллов.

Предполагаю, то, что сейчас делает Андрей Белоусов – это приказ Путина навести порядок в армии, но убежден, что у него ничего не получится. Я не могу себе представить, чтобы российская армия могла существовать без любого уровня коррупции, потому что коррупция это форма существования России и российской армии в частности,

– добавил Яковенко.

Кого арестовали в России за последнее время