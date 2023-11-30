Предложение оказалось никому не нужным: Аргентина отказалась присоединяться к БРИКС

Ранее Аргентину вместе с другими государствами пригласили присоединиться к БРИКС. 30 ноября в стране утвердительно заверили, что в союз входить не собираются.

На этом на своей странице в сети Х подчеркнула будущая глава МИД Аргентины Диана Мондино. Ее заявление лаконичное и в то же время очень четкое.

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Аргентины не будет у БРИКС

Будущая министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино своим постом подтвердила, что это окончательное решение новоизбранного правительства. Его назначил президент Хавьер Милей, буквально недавно возглавивший страну.

Мы не войдем в БРИКС,

– написала она.

В БРИКС планировалось, что с 1 января 2024 года Аргентина пополнит союз. Кстати, предложение также получили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это сделали во время саммита группы в августе 2023 года, который проходил в Южной Африке.

Собственно, в Аргентине, во время состоявшихся более недели назад президентских выборов, победу одержал Хавьер Милей. Этот правый политик против того, чтобы страна присоединилась к БРИКС. А Диана Мондино, в свою очередь, заявляла, что во вступлении в этот союз она не видит никаких преимуществ.

Милей сделал предложение Зеленскому

БРИКС – союз, в который входят сразу пять стран. Речь идет о Бразилии, России, Индии, КНР, а также Южной Африке. Учредили его в июне 2006 года во время Петербургского экономического форума. На нем присутствовали министры экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Первоначально союз назывался БРИК.

Заметим, что сразу же после победы в президентских выборах Хавьер Милей сделал предложение Зеленскому провести мирную конференцию в Аргентине. Заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков выразил недоумение по этому поводу.

Мне несколько странно слышать такие заявления от новоизбранного президента Аргентины, учитывая, что в аргентинской истории 9 раз объявляли дефолт. Президенту лучше сфокусироваться на собственном государстве,

– отметил Артем Бронжуков.

Если же Аргентина будет стремиться помочь нам оружием или финансами, Украина всегда будет благодарна за это. Впрочем, если будет говориться о навязывании решения мирных переговоров, то это неуместно.