Странно это слышать от Аргентины: какой мирный план предлагает новый президент Милей
На выборах 19 ноября в Аргентине победил Хавьер Милей. Сразу после своей победы он предложил Владимиру Зеленскому провести мирную конференцию в своей стране.
Однако такое предложение со стороны Хавьера Милея имеет множество недостатков и вряд ли может быть воплощена в жизнь. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил Артём Бронжуков – заместитель директора аналитического центра "Политика".
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Удивительные шаги Аргентины
Новый президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому провести в своей стране конференцию по достижению мира в Украине. В то же время интересно заметить, что проблем у самой Аргентины, которые, прежде всего, нужно решить, есть немало.
Мне несколько странно слышать такие заявления от новоизбранного президента Аргентины, учитывая, что в аргентинской истории 9 раз объявляли дефолт. Президенту лучше сфокусироваться на собственном государстве,
– отметил Артем Бронжуков.
Безусловно, если у Аргентины будет желание помочь Украине оружием или финансово – за это всегда будут благодарны. Однако навязывать решение о мирных переговорах сейчас неуместно. К слову, Владимир Зеленский в ответ на предложение Милея пригласил Аргентину продолжить участие в имплементации "формулы мира". А именно направить своего представителя на следующую встречу советников по национальной безопасности и политических советников.
"Украина в состоянии решать эти вопросы в сотрудничестве с нашими союзниками, которые действительно помогают и влияют. Но при этом учитывать заявления других политиков, которые не совсем в контексте, и не имеют особого ресурса – это больше информационный шум", – подчеркнул Бронжуков.
Не исключено, что такая позиция Аргентины навязана определенными американскими кругами, которые ориентируются на Дональда Трампа и озвучивают ее через Хавьера Милея. В любом случае, маловероятно, что аргентинский президент сможет посадить Украину за стол переговоров.
Артём Бронжуков о предложении президента Аргентины: смотрите видео
Что известно о новом президенте Аргентины
- Хавьер Милей долгое время являлся экономистом в частном секторе. Однако при этом был очень медийной персоной, писал книги, часто появлялся на телевидении. В конце концов, в 2021 году он возглавил коалицию из разных либертарианских партий и групп, чтобы единственным блоком под названием "Свобода наступает". Тогда им удалось подвинуть традиционные для Аргентины силы социалистов и правоцентристов-консерваторов.
- Успеху способствовала яркая политическая кампания, митинги с его участием напоминали рок-концерты, а сам Милей – рок-звезду. Увеличению популярной способствовали его неординарные действия. В частности, ежемесячно Милей разыгрывал собственную зарплату в лотерее среди поклонников.
- На выборах 19 ноября 2023 года Милей победил с 56% голосов. Сразу после этого новоизбранный президент осудил российское вторжение и заседал в парламенте с сине-желтым флагом. В то же время, позиция Милея давно была однозначной. Он выражал слова поддержки Украине и лично Владимиру Зеленскому, и даже прямо называл Путина автократом.