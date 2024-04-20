Самая ценная часть: что известно о продаже картин из коллекции Медведчука

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) 19 апреля сообщило о "начале реализации картин" Виктора Медведчука. Вероятно, сейчас говорится о так называемой закарпатской коллекции кума Путина, которая является очень ценной.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметила соучредитель Коалиции деятелей культуры Ирина Подоляк. Она объяснила, что общественности пока точно неизвестно о всей коллекции картин, которую мог покупать себе Медведчук.

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"Сейчас говорится, что будет выставляться его закарпатская коллекция. Перечня мы не знаем, но знает Киевский институт судебных экспертиз. Там находится якобы самая ценная коллекция Медведчука. Другая, менее ценная, запакована и находится на передержке в Национальном художественном музее. Он с ней не работает", – объяснила Подоляк.

Что беспокоит деятелей культуры

По словам Ирины Подоляк, в Украине, кроме Медведчука, было много так называемых "ценителей" искусства. Например, Нестор Шуфрич и так далее, кто имел настоящие коллекции дорогих картин.

"Во времена Януковича и до существовала практика, когда были юбилеи у партийных лидеров или других каких-то деятелей, свита покупала на рынке художественные работы. Они с деньгами не считались, поэтому очевидно, что коллекция у них есть", – рассказала она.

Что касается арестованных картин Медведчука, то их оценивали эксперты, приглашенные Институтом судебных экспертиз. Они устанавливали необходимые атрибуты для фиксации.

И они устанавливали стартовую гипотетическую цену аукциона. Но редко искусствоведы являются знатоками рынка. Очень много этих ценных работ в свое время были приобретены за 60 – 100 тысяч долларов. Художники закарпатской школы тоже. Но по состоянию на сейчас их стартовая цена, поскольку рынок упал и люди не вкладывают средства в произведения искусства, (может быть меньше – 24 Канал),

– объяснила Подоляк.

Ранее Министерство культуры и информационной политики обратилось с призывом передать изъятые у Медведчука "ценные произведения искусства украинским музеям, чьи коллекции пострадали из-за войны".

"Ведь культурная ценность этих произведений искусства может значительно превышать экономическую", – говорилось в сообщении.

Что говорит АРМА

В свою очередь АРМА объявило о старте конкурса с конечной датой определения победителей – 9 мая. Интересно, если в коллекции будут картины, которые представляют культурную ценность для государства, Агентство может остановить процедуру продажи этих полотен.

"АРМА не выбирает покупателя, АРМА выбирает юридическое лицо на площадке "ПрозороПродажи", которая будет осуществлять реализацию соответствующего актива", – отметил Председатель Комиссии Григол Катамадзе.

Ранее издание УП писало о том, что Агентство готовит на продажу 264 арестованные картины Медведчука, чтобы пополнить бюджет страны.

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