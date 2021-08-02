В Армении ввели уголовное наказание за нецензурную брань: что грозит виновникам

В Армении Национальное собрание одобрило закон по криминализации нецензурной лексики. Теперь за бранные высказывания будут наказывать штрафом или даже лишением свободы.

За периодическую ругань в отношении того же лица предусмотрено наибольшее наказание. Такое решение правительство приняло 30 июля 2021 года – в последний день работы парламента 7 созыва.

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В Армении будут наказывать за нецензурную брань

В стране добавили новую статью "тяжкая обида" в уголовный кодекс. Под ней понимают нецензурную брань или оскорбление достоинства человека "другим крайне неприличным способом". Статья предусматривает наказание:

такие действия могут привести к штрафу в размере от 100 тысяч до 0,5 миллиона драмов (ориентировочно 5,5 – 27,5 тысячи гривен);

если ругательство было публичнім, или в интернете, или же было обусловлено публичной деятельностью человека, то штраф будет составлять 0,5 – 1 миллиона драмов (ориентировочно более 55 тысяч гривен);

если же это периодические оскорбления в отношении того же лица, то наказание возрастает до штрафа 1 – 3 миллиона драмов (ориентировочно 55 – 166 тысяч гривен) или же даже до ареста от 1 до 3 месяцев.

. Власть понимает под публичной деятельностью – выполнение служебных обязанностей, госслужбу, общественную, политическую, публицистическую деятельность. Наказание будет более суровым за оскорбления политиков, госслужащих или журналистов.

Глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян рассказал, что изменения ввели до 2022 года. Ведь именно к тому времени действует нынешний Уголовный кодекс. Он также добавил, что надеется на то, что с 2022 года изменения уже не надо будет внедрять.

Если за этот год мы сможем достичь сдвигов, то вносить такие изменения в новый уголовный кодекс не будет необходимости,

– сказал политик.

Однако оппозиция и другие критики законопроекта отмечали, что ругань – понятие широкое, а еще суду будет трудно решать, каким является пристойное или непристойное оскорбление. Зато Владимир Варданян заверил, что "и прокуратура, и следственные органы Армении и каждый гражданин хорошо умеют отличить нецензурную брань от других оскорблений".

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