В Армении ввели уголовное наказание за нецензурную брань: что грозит виновникам
Источник:"Радио Азатутюн"
В Армении Национальное собрание одобрило закон по криминализации нецензурной лексики. Теперь за бранные высказывания будут наказывать штрафом или даже лишением свободы.
За периодическую ругань в отношении того же лица предусмотрено наибольшее наказание. Такое решение правительство приняло 30 июля 2021 года – в последний день работы парламента 7 созыва.
Заметьте В Армении оппозиция жалуется на политические репрессии после парламентских выборов
В Армении будут наказывать за нецензурную брань
В стране добавили новую статью "тяжкая обида" в уголовный кодекс. Под ней понимают нецензурную брань или оскорбление достоинства человека "другим крайне неприличным способом". Статья предусматривает наказание:
- такие действия могут привести к штрафу в размере от 100 тысяч до 0,5 миллиона драмов (ориентировочно 5,5 – 27,5 тысячи гривен);
- если ругательство было публичнім, или в интернете, или же было обусловлено публичной деятельностью человека, то штраф будет составлять 0,5 – 1 миллиона драмов (ориентировочно более 55 тысяч гривен);
- если же это периодические оскорбления в отношении того же лица, то наказание возрастает до штрафа 1 – 3 миллиона драмов (ориентировочно 55 – 166 тысяч гривен) или же даже до ареста от 1 до 3 месяцев.
Глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян рассказал, что изменения ввели до 2022 года. Ведь именно к тому времени действует нынешний Уголовный кодекс. Он также добавил, что надеется на то, что с 2022 года изменения уже не надо будет внедрять.
Если за этот год мы сможем достичь сдвигов, то вносить такие изменения в новый уголовный кодекс не будет необходимости,
– сказал политик.
Однако оппозиция и другие критики законопроекта отмечали, что ругань – понятие широкое, а еще суду будет трудно решать, каким является пристойное или непристойное оскорбление. Зато Владимир Варданян заверил, что "и прокуратура, и следственные органы Армении и каждый гражданин хорошо умеют отличить нецензурную брань от других оскорблений".
Последние новости Армении: что известно
- В Армении парламент 7 созыва прекратил свою деятельность. Зато со 2 августа начал действовать новый парламент.
- Его состав избрали в конце июня во время внеочередных парламентских выборов.
- Известно, что большинство получила партия "Гражданский договор" Николы Пашиняна.
- Самого Пашиняна 2 августа назначили премьер-министром страны. Соответствующий указ подписал президент.
- Кстати, после выборов оппозиция жаловалась на политические репрессии. Перед тем они заявили, что не признают результатов выборов.